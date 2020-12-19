Анонсировал запуск "Союза" с космодрома Восточный в феврале 2021 года - Рогозин

Всего с 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз", один из них - неудачный.

Ранее была информация, что первый в будущем году запуск с Восточного намечается на 25 февраля

Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный запланирован на февраль 2021 года, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В одном из рабочих помещений Технического комплекса космодрома #Восточный идёт подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску. pic.twitter.com/biOEwI16cF — РОГОЗИН (@Rogozin) December 18, 2020

Ранее была информация, что первый в будущем году запуск с Восточного намечается на 25 февраля: в космос должны полететь 36 спутников связи британской компании OneWeb. Напомним: в 2015 году российское космическое ведомство сообщило о крупнейшем контракте на 21 ракету "Союз". "Нагрузка" - малые спутники до 150 кг с фазированной излучающей решеткой Кu-диапазона. Предусматривается выведение 672 спутников OneWeb базовой спутниковой группировки на целевую околополярную орбиту высотой 1200 км. Старты с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во Французской Гвиане.

Между тем, по словам источника РИА Новости всего в следующем году с Восточного ожидается шесть-семь пусков ракет "Союз". Так, планируются два пуска с 36 аппаратами OneWeb в каждом, в четвертом квартале - три-четыре пуска: с метеоспутником "Метеор-М", двумя научными аппаратами "Ионосфера", лунной посадочной станцией "Луна-25" и, возможно, радиолокационным спутником "Кондор-ФКА".

Всего с 2016 года с Восточного состоялось пять пусков ракет "Союз", один из них - неудачный.

Источник: РГ