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Писатель Лев Гурский умер от коронавируса

17:53 19.12.2020 Фото: https://www.vzsar.ru/
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18 декабря в Саратове на 59-м году жизни скончался писатель, литератор, публицист Роман Арбитман (псевдоним – Лев Гурский).

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Роман Эмильевич Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Писатель Лев Гурский умер от коронавирусаДепутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов умер. Причина - коронавирусЕщё 596 новостей

18 декабря в Саратове на 59-м году жизни скончался писатель, литератор, публицист Роман Арбитман (псевдоним – Лев Гурский).

Как сообщили близкие покойного, смерть наступила в ковидном госпитале.

Биография:

Роман Эмильевич Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове.

В 1984 году окончил филологический факультет Саратовского университета.

С 1984 по 1987 годы работал учителем в сельской школе.

С 1987 по 1989 - корректор в издательстве Саратовского университета.

С 1993 года стал заведующим отделом прозы в журнале "Волга", обозревателем газеты "Саратов — столица Поволжья".

Публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Дебютировал как автор научно-фантастических рассказов. Печатался как критик (в основном детективной и фантастической литературы) в "Литературной газете", в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей", в журналах "Урал", "Сфинкс", "Волга", "Знамя", "Литературное обозрение", "Октябрь", "Дружба народов", "Реальность фантастики".

С октября 2014 вел еженедельную программу "В гостях у сказки" на Интернет-телеканале ОКТВ в Саратове.

Член Союза российских писателей (с 1993 года) и Академии современной российской словесности (с 1997 года), лауреат нескольких литературных премий. Входит в редакционный совет журнала "Шалтай-Болтай".

С 1999 г. — член жюри международной литературной премии в области фантастики им. братьев Стругацких "АБС — премия".

В 2012—2013 годах вел колонку в журнале "Мир фантастики".

Источник: https://www.vzsar.ru/

смерть от коронавируса Роман Арбитман Лев Гурский
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