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Продлить выплаты всем детям до 18 лет и ввести зарплату для мам: предложение депутатов Госдумы в декабре 2020

20:08 19.12.2020 Фото: pxhere
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«Я за то, чтобы на детей до 18 лет назначались выплаты», — рассказал Нилов. Он уверен, что российские семьи много тратят на содержание ребенка.

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Эта мера может повысить рождаемость в России

В России стоит назначить регулярную выплату матерям, воспитывающим детей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия», вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

«Надо вводить постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам», — рассказал Шеин. По его словам, эта мера может повысить рождаемость в России. Также депутат предложил назначить выплаты семьям, которые находится в тяжелом финансовом положении. Однако Шеин уверен, что помощь этой категории граждан должна быть регулярной, а не разовой.

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по труду и соцполитике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что родители должны получать выплаты на ребенка, пока тот не повзрослеет. «Я за то, чтобы на детей до 18 лет назначались выплаты», — рассказал Нилов. Он уверен, что российские семьи много тратят на содержание ребенка.

Нилов прокомментировал новость о назначении семьям с детьми до семи лет выплаты к Новому году. «Есть и дети олигархов, которые могут добровольно отказаться от выплат. Тогда оставшиеся деньги стоит направить на содержание детей-сирот», — уверен Нилов.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми до семи лет включительно смогут получить новогоднюю выплату в 5 тысяч рублей на ребенка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на традиционной большой пресс-конференции. В пресс-службе ПФР рассказали, что для этого семьям не обязательно подавать заявление.

дети до 18 лет зарплата для мама пособие на детей
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