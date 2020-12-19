Автобус 3 притормозил и проехал мимо пенсионера на ДК - откровенное хамство!

Стою на остановке один. Автобус немного снизив скорость, я направился на посадку, а он не останавливаясь по газам и уехал.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей Титов:

Сегодня, 19.11.2020, столкнулся с откровенным хамством. Мне 70 лет. Стою на остановке ДК. Ожидаю 3 маршрут (в 9-00 отправляется с вокзала). Стою на остановке один. Автобус немного снизив скорость, я направился на посадку, а он не останавливаясь по газам и уехал. Ну конечно, с пенсионера в карман не положишь, пенсионер рассчитывается транспортной картой.