Фото: Это крик души! Сколько можно использованные памперсы бросать около урны около Ленина, 7

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Федорова Анна Павловна:

Крик души! Неужели люди настолько сошли с ума, что готовы платить деньги людям, которые наживаются за их счет! Хотелось бы поделится проблемой с жителями г. Бердска, а именно ситуацией по ул. Ленина д.7 Жильцы дома вы правда здоровы?! Вам нравится когда возле вашего подъезда выбрасывают памперсы с говном и использованной туалетной бумагой и это каждый день? Вы считаете, что дворник за вашими лежащими больными должен убирать? Шевляков А.- старший по дому, вместо решения проблем дома, переложил все на дворника и техничку! Алексей, деньги за свою работу вы получаете исправно, так займитесь наконец работой! Спасите наконец дом и людей, которые на него работают, хватит перекладывать проблему с больной головы на здоровую! Поимейте совесть!