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Фото: Это крик души! Сколько можно использованные памперсы бросать около урны около Ленина, 7

20:40 19.12.2020
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Спасите наконец дом и людей, которые на него работают, хватит перекладывать проблему с больной головы на здоровую! Поимейте совесть!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Федорова Анна Павловна:
Крик души! Неужели люди настолько сошли с ума, что готовы платить деньги людям, которые наживаются за их счет! Хотелось бы поделится проблемой с жителями г. Бердска, а именно ситуацией по ул. Ленина д.7 Жильцы дома вы правда здоровы?! Вам нравится когда возле вашего подъезда выбрасывают памперсы с говном и использованной туалетной бумагой и это каждый день? Вы считаете, что дворник за вашими лежащими больными должен убирать? Шевляков А.- старший по дому, вместо решения проблем дома, переложил все на дворника и техничку! Алексей, деньги за свою работу вы получаете исправно, так займитесь наконец работой! Спасите наконец дом и людей, которые на него работают, хватит перекладывать проблему с больной головы на здоровую! Поимейте совесть!

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памперсы в урну
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От редакции

Кто бросает? Может, его поймать?

житель Бердска, 19 декабря 2020 20:48
Правильно возмущаются. Есть же помойка для мусора, надо туда относить. Это не дело - такой мусор кидать в урны.

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