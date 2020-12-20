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Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска

22:00 20.12.2020 Фото: pixabay
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"Курьер. Среда. Бердск" просит всех бердчан, вылечившихся от коронавируса, или тех, кто лечится от болезни или ждет результата теста, к откровенной беседе. Вашими историями мы покажем:
как сегодня складывается настоящая ситуацию в ЦГБ Бердска изнутри из-за коронавируса.

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Вы болели или болеете коронавирусом, тогда расскажите свою историю лечения нам
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей БердскаНовую разновидность коронавируса обнаружили в миреЕщё 904 новостей

Как лечат жителей Бердска от COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Заботятся ли медики за больными коронавирусом, пока те находятся дома? Как вы ждали результата теста на коварный вирус - со страхом или нет? Может быть, вы прямо сейчас, на протяжении долгих часов страдаете от высокой температуры, а помощи нет?

Редакции "Курьер. Среда. Бердск" нужны ваши голоса. Тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на COVID-19. Как показали десятки ваших историй о лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска, опубликованных на наших ресурсах, мы можем исправить ситуацию вместе. Но без ваших голосов на никак не обойтись. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин, не хотят или не могут говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.

Мы вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Безусловно, мы гарантируем вам анонимность. Только от ваших правдивых и искренних голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных COVID-19. По всей видимости, над Россией, Новосибирском, Искитимом и Бердском нависла вторая волна пандемии. Сколько продлится она - неизвестно. Увы, мы и наши близкие не защищены от нового вируса. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19. и Им придется рассчитывать на спасение от медиков Бердска.

Напомним, в Бердске уже зарегистрированы 873 случая заражения коронавирусом.

Вы можете присылать сообщения со своими историями на электронную почту bkurer@mail.ru, либо рассказать о своем лечении по телефонам: 8383-41-3-00-10 или 8953-878-90-10.

COVID-19 когда все это закончится коронавирус пандемия смерть от COVID-19 хватит молчать
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От редакции

Вы болели коронавирусом?

Ольга, 05 октября 2020 11:09
Да никак не лечат, по телефону сообщили что у вас ковид, второй раз взяли мазок и спросили к вам врач приезжал? чем лечитесь? Отвечаю что врача не было, чем лечиться не знаю....а вы знаете? Отвечает что нет. Следующий мазок будет готов во вторник. Ни результата первого мазка не предоставили, ни постановления..

...твердит одно ....карантин!!!!! Верить в голословность? Хотя приди куда нибудь даже к тому же терапевту на прием спросят справочку..... А может что с пациентом? Страховая похоже тоже бессильна, обещали передать руководству больницы мое обращение........ Но воз и ныне там...
.горячая линия министерства здравоохранения не отвечает. Так что карантин могу и не соблюдать!!!! Да симптомов никаких нет....температура норм, обоняние присутствует, кости не ломит.....
Аноним, 19 октября 2020 11:25
Так о чём вы беспокоитесь
Аноним, 27 октября 2020 21:35
??? Не поняла, вот вы пишите:"Да симптомов никаких нет....температура норм, обоняние присутствует, кости не ломит.....". Так вы болеете бессимтомно что ли?
555, 04 ноября 2020 14:18
Если не болеете, зачем вам лечение и врач. Сидите дома и не заражайте других. Им может не повезти как вам и кто нибудь умрет.
Аноним, 08 октября 2020 13:21
Никто никого не лечит! Сколько уже было жалоб бердчан, что в регистратуру не дозвониться, врача на дом не дождёшься, в больнице мест нет! Порядок надо наводить, а не истории друг другу рассказывать. А у нас в регионе круговая порука. Губернатор все пооткрывал, что можно и все разрешил, лишь бы перед Москвой не облажаться, министр здравоохранения вообще никакой, только зарплату получает, ну а про главврача в Бердске вообще лучше промолчать, Бердская медицина оказалась вообще ни к чему не готова!
женщина, 02 декабря 2020 17:49
Так и есть! Бардак полный, врачи и сами болеют, и сами не знают что толком делать! Никому нет дела!
Аноним, 09 октября 2020 11:19
НВР:
Переболела, возможно щаразилась 19 сент, пераве симптомы проявились 22-23 сен в виде Орви. 25 получшело, 28 похудшело: слабость, одышка, исчезло обоняние, кашель. 30 сент сдала платно в Инвитро тест. 3 окт положит результат. До прихода результатов начала самолечение по схеме знакомого врача. Лекарств много и дорого. Дети всё нужное доставляли к порогу квартиры. После консультации со скорой позвонила в поликлиннику, сообщила о результатах теста. Ковидная бригада позвонила 5 окт, обещали приехать 10 или 11 окт. Я уже выздоравливаю. Самочувствие удовлетворительное. Совет: с самыми первыми признаками и подозрениями на Ковид, начинайте самолечение. В инете вся информация есть об этом. Как уже здесь говорили - нас лечить некому, врачей не хватает.
Аноним, 19 октября 2020 11:28
Не придумывайте себе никакой ковид, обоняния и так нет при орви. Лечитесь как от обычного гриппа.
a.danilov, 19 октября 2020 11:48
кстати, да- у меня, например, при "обычном" ОРВИ бывает на день-два дней пропадает вкус и запах.
Аноним, 19 октября 2020 11:58
При обычном воспалении легких тоже пропадает обоняние
Аноним, 19 октября 2020 12:02
Сдала на ковид 9 октября, надо было в областную ехать. Оказался положительным. Признаков ни каких, кроме как диарея и боли в животе, и желудке. Позвонили и сообщили только 15го, хотя 13 уже пришел анализ. Сказали пить противовирусный Ингавирин 90 и что приедут 19, повторно взять анализ.Сегодня уже 10 дней прошло, симптомы те же и остались. Температуры не было.
Аноним, 27 октября 2020 16:10
Р.S. Сегодня 27.10. ко мне так и никто не приехал, не позвонил, повторно так и не взяли анализ. Уже 17 дней прошло.
Аноним, 19 октября 2020 12:46
Где схему лечения то брать? Чем лечиться, какие необходимы лекарства? Кто знает, напишите пожалуйста! Слава богу, пока не болеем, но мало ли что, надр быть готовыми
Пип, 27 октября 2020 12:51
А что толку сообщать в "БК"? Какой результат? Надо писать и сигнализировать ситуацию в Москву. А че.. Поболтали, поохали и усе
Аноним, 30 октября 2020 12:08
Болеет муж, все симптомы ковида (ломота, боль в спине, кашель, отдышка, температура) врач ставить "гепатит"! На ковида даже не дали направление сдать. Кааак? Лекарства выписала,ингаверин,антибиотик и почечный сбор.купить невозможно... Как лечиться?
Елена, 03 декабря 2020 19:07
Вы о чем? Ингаверин, антибиотики-в аптеке есть. Если у Вас есть рецепт-проблем никаких, а судя по посту врач Вам его дала. Ковидная бригада выезжает только на заборы мазков. Звоните ежедневно сегодня не приехала, звоните завтра.лучше звонить нёс утра, а после 12.Трубку берут почти сразу. Если Вам нужен врач, звоните не в регистратуру, а в колл-центр,опять же не с утра. Иначе дозвониться будет невозможно. Не приехал сегодня врач, дублируйте завтра. Долбите, долбите. И будет Вам счастье! Болезнь не запустите и живы останетесь.
Александр, 05 ноября 2020 20:10
На сегодняшний день (5 ноября) в Бердске выявили 568 заболевших( это по данным Сиб.Фм). Это составляет 0,55% от общего числа населения города. А Курьер Среда пишет о 334 выявленных заболевших , это 0,32% от всего населения Бердска. Это капля в море . Эпид.Порог считается превышанным когда число заболевших превышает 1-5% (это чума) , для гриппа, орви, орз это 5% (а может быть и выше). Зачем нужна эта паника? Эти опросы? Количество переболевших и больных на столько ничтожны, что вряд ли получится отыскать таких людей. Может только кто то, от кого то, когда то слышал.
Ольга, 05 ноября 2020 21:32
Александр, это только тех, кого выявили. А сколько, которых не выявили и выявлять не собираются? Вы в больнице давно были? Я сегодня оттуда. Людей тьма, каждый второй с подтвержденным диагнозом "двусторонняя пневмония". Но, в статистику по ковид они не вошли и не войдут, потому как на анализы не отправляют. Вот и считайте проценты..
Аноним, 09 ноября 2020 23:39
Здравствуйте!Мазок был взят 20.10.,результат 28.10-положительный.Никто не звонил,узнала при личном посещении.Объявили об этом в коридоре,отправили домой ждать ковидную бригаду.На сегодняшнюю дату(09.11.20.)не было ни одного звонка,не говоря уж о визите доктора.Я звонила в регистратуру,главной медсестре 2 раза,она лично мне обещала ,что фельдшер посетит.Как быть и что делать?Увы,по-моему на эти вопросы в Бердске никто отвечать не собирается.Дозвониться главврачу либо кому-то из её заместителей невозможно.Грубо говоря,БЕСПРЕДЕЛ в самом прямом смысле этого слова...Наверное,людям уже нужно объединяться и идти пикитировать здание администрации либо кабинет Дробинской?...Население брошено на самовыживание,вот и все лечение!
Аноним, 20 ноября 2020 20:37
Очень прошу обратить внимание на обстановку в поликлинике №1. Это рассадник вирусов. Дело не только в том, что медперсонала мало, очень плохая организация, а на мой взгляд, вредительство. Зачем-то всем, даже с больничным и карточкой на руках нужно стоять по часу и больше в регистратуре за талоном, все лицом к лицу, разные больные, затем все карточки по открытию, продлению и закрытию больничных в один кабинет сливаются (20 и чтобы попасть на прием к доктору нужно ее получить, и все больные стоят ежедневно в очереди человек по 50 целый день. В кабинете один медработник, который ищет карточки, вносит данные в компьютер, никто ничего не объясняет и никого не волнует что больные ковидом, орви, и др. болезни часами стоят в душном коридорчике и перезаражаются.Чтобы попасть к доктору, нужно взять из 208 каб. карточку-талон, больничный открыт был электронно, отстояла 3 часа, после выписки терапевта нужно опять в 208 кабинет, отстояла 3 часа и не успела до 5 час, больничный так и не получила. Зачем компьютеры и общая база? Все делается для того чтобы люди толпились и никого не волнует болеешь ты или нет. Правительство призывает к самоизоляции, интервал выдерживать, а у нас в Бердской поликлинике массовое скопление и видимость работы. Позор!
Ирина, 01 декабря 2020 06:36
Меня с подтвержденным ковидом требуют приходить в поликлинику на прием (продлять больничный)! А я ходить не могууу, темп. 38 -39.5 десять дней и помощи никакой!!!
Аноним, 23 ноября 2020 22:35
Курьер , соберите все эти комментарии по больничке и руководстве , а также о том бардаке который творится в городе, имеется ввиду - строительство мусорки, вырубка лесов, приватизированные берега , также медицина, засилие новосибирских засланных казачков. Горсовет за редким исключением является пехотой непочетного криминального уголовника, принимают кулуарно решения в его пользу. Ну сколько можно только трепаться на эти темы и чего-то ждать от местной и областной власти. Кругом сплошное враньё и приукрашенные доклады на верх. Прошу Вас соберите все это и скиньте Путину и премьеру , пусть может они встряхнут это зловонное и застоявшееся болото и наведут порядок , иначе дело идёт до печального конца, и он близок.
Аноним, 27 ноября 2020 22:19
Поликлиника рассадник заразы. Совершенно отсутствует организация потоков. Мазки на ковид берут на 4 этаже, то есть больной с подозрением идет через общую лестницу на 4 этаж, при этом сея на своем пути вирус. Следом идёт здоровый человек и все это цепляет. Неужели трудно продумать процесс передвижения больных. Глав врач не изучал эпидемиологию? Что за кадры то такие у нас.
Аноним, 28 ноября 2020 00:56
Так они формируют прослойку переболевших...
Аноним, 06 декабря 2020 05:26
Да
НВР:
Елена, 11 декабря 2020 16:39
1,5 месяца лечились,были на больничном. Теперь не можем забрать больничный, говорят ждите. И неизвестно получим до нового года, деньги за больничный или нет.
Аноним, 16 декабря 2020 18:47
НВР:
Да
Джага, 16 декабря 2020 19:12
НВР:
Я переболела, в 22 ноября почувствовала першение в горле, "скребло", странное ощущение отёка в носу, но при этом нос хорошо дышал и не было никакого насморка, легкая ломота в костях, как при орви, на следующий день поднялась температура, 37,6, к вечеру 38,6, а ночью видимо больше. Температура была 3 дня, симптомов других не добавилась, от температуры пила парацетамол, полоскала горло хлоргекседином, когда появился редкий кашель на першение пила ацц.
На 6 день от начала заболевания пропало обоняние на 100%, такого при орви не быаает, поняла что это короновирус...вызывать никого не стала....а смысл?...больничный мне не нужно, а ходить по больницам и сдавать тесты, а оно мне надо?...пропила самостоятельно антибиотик, на всякий случай, теперь понимаю, что зря...на 5-ый день от пропажи обоняния, оно начало возращаться, в течение недели оно возвращалось, но и сейчас пооцентов 5 нету, нет обычной яркости для моего обоняния.
Сидела дома до 14 дней, мои близкие от меня не заразились, дети с внуками в гости не ездили...сейчас ношу маску, как требуют, но уверена, что она не нужна)))

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