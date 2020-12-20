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Календарь дачника-2021: что делать в январе

11:30 20.12.2020 Фото: АиФ, pixabay
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Например, можно подсыпать снег к деревьям. Что можно сделать еще?

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Влияние Луны на растения, животных и человека заметили ещё древние люди, рисовавшие углём первые календари на стенах пещер.

Влияние Луны на растения, животных и человека заметили ещё древние люди, рисовавшие углём первые календари на стенах пещер. Несмотря на прошедшие тысячелетия, садоводы и огородники до сих пор пользуются этими знаниями.

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Источник фото: www.aif.ru
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Источник фото: www.aif.ru

Фикус

Есть среди фикусов знаменитый, имеющий собственное имя – великий баньян. Известен он своей неповторимой раскидистой кроной, разросшейся на 300 м.

Великий баньян растёт в одном из ботанических садов Индии. Его возраст оценивают в 250 лет. Некоторые исследователи живой природы убеждены, что в диких условиях можно встретить баньян с кроной в 2 раза больше. Само название – баньян – означает особую жизненную форму растения, когда в какой-то определённый момент оно вдруг начинает отращивать воздушные корни, что повисают в воздухе гирляндами. Некоторые из них отмирают, не достигнув земли, а те, что доросли до поверхности почвы и смогли укорениться, превращаются в полноценные стволы дерева.

Великий баньян, или фикус бенгальский (Fícus benghalénsis), достигает в высоту 25 м. Возле него проложена тропинка, чтобы посетители могли по достоинству оценить размеры кроны. Свыше 3 тыс. воздушных корней отрастило дерево и теперь напоминает собой скорее целый лес, чем один-единственный баньян. Во время одного из мощных ураганов дерево разделилось на две части и получило статус клональной колонии.

Фикус бенгальский можно встретить в Индии и на Шри-Ланке. Плоды растения несъедобны для человека, но птицам и животным они пришлись по вкусу в самый раз. Благодаря пернатым семена получают хорошее распространение в дикой природе. Учёные исследовали всхожесть разных семян: те, что сами оказались на почве и проросли, и те, что попали на почву из пищеварительного тракта птицы. Выяснилось, что всхожесть семян, распространяемых птицами, оказалась даже выше.

Источник: www.aif.ru

дача календарь фикус
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