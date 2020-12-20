Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН.

Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 2006 года, по решению ООН.

Солидарность — единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

Международный день солидарности людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции (№ 60/209), посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в 21 веке.

Поэтому этот День является:

• Днем, когда мы празднуем наше единство в разнообразии;

• Днем, когда мы напоминаем правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений;

• Днем, который содействует повышению уровня информированности общественности о солидарности как одной из основополагающих ценностей;

• Днем, когда мы обсуждаем пути содействия укреплению солидарности для достижения Целей развития тысячелетия, в том числе ликвидацию нищеты;

• Днем действий в защиту новых инициатив, касающихся искоренения нищеты.

Международный день солидарности людей освещается всеми средствами массовой информации, включая статьи в журналах, речи на официальных мероприятиях, заметки в веб-блогах отдельных лиц, групп и заинтересованных организаций.

На документах и материалах, способствующих продвижению Дня, можно увидеть эмблему ООН — проекцию Земли, центрированную на Северном полюсе, которая охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрических окружности, представляющих уровни долготы. Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир.

Международный день солидарности людей, который каждый год посвящен определенной теме, отмечается во всем мире, но не является всеобщим выходным днем.

Источник: calend.ru