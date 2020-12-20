Четвертое воскресенье Адвента отмечается сегодня, 20 декабря: Важные традиции предрождественского время

В этот день зажигают первые три свечи и присоединяют последнюю — Ангельскую Свечу. Она означает последнее пришествие Спасителя во славе со всеми Ангелами, чтобы взять всех истинно верующих с собой на небеса.

В этот день зажигают первые три свечи и последнюю — Ангельскую Свечу

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 20 декабря.

Адвент (от лат. adventus — пришествие) — предрождественское время, период, к которому приурочены многочисленные обряды и обычаи. Адвент — время ожидания Рождества Христова.

Четвертое воскресенье Адвента

В этот день зажигают первые три свечи и присоединяют последнюю — Ангельскую Свечу. Она означает последнее пришествие Спасителя во славе со всеми Ангелами, чтобы взять всех истинно верующих с собой на небеса.

Считается, что Венок Адвента появился в Германии. Обычно он делается из еловых ветвей, которые скрепляют проволокой в круг. На венке устанавливаются четыре красные свечи — символ четырех недель Адвента, каждое воскресенье зажигают по одной из них.

В итоге, в последнее — четвертое воскресенье Адвента над еловым венком будут ярко гореть все свечи, возвещая скорое наступление праздника.

Впрочем, во многих странах, например, в Америке, не существует традиции зажигать свечи, там еловый венок просто прикрепляют на двери дома.

Источник: calend.ru