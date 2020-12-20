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20 декабря - Праздник Митры всевидящего ока истины

07:00 20.12.2020 Фото: pixabay.com
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Митра (Mithra) — покровитель справедливости, всевидящее око Аши — истины. Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь.

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Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь

Праздник Митры приходится на 20 и 21 декабря.

Митра (Mithra) — покровитель справедливости, всевидящее око Аши — истины. Митра связан с Солнцем, точнее, с солнечными лучами, от которых не может укрыться никакая ложь. Он следит за выполнением долга, соблюдением порядка, установлением гармонии и равновесия. Митра строго соблюдает закон, его невозможно обойти или подкупить. Наконец, именно Митра наказывает за нарушение закона, вершит правосудие.

Митра устроитель не только социального, но и природного космоса. Он связан с водами, с солнцем, он хозяин широких пастбищ и наполнитель вод, благодаря ему идут дожди и вырастают растения.

Митра совершил несколько замечательных подвигов. Один из них совершался ежегодно и заключался в поимке и убийстве могучего быка, возрождавшегося ежегодно и олицетворявшего силы зла.

Митра был близок нуждающимся и страждущим людям, оберегал их во время бедствий, но требовал от них благочестивой жизни, строгого соблюдения морального закона. За это он награждал их вечным блаженством на том свете.

Священным животным Митры всегда был конь, его обычно изображают всадником или правящим колесницей.

В этот день зажигают 21 огонь.

Источник: calend.ru

20 декабря 2020 история праздник Праздник Митры
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