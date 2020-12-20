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Какой церковный праздник сегодня? Что обязательно должна сделать девушка 20 декабря 2020 года?

08:20 20.12.2020 Фото: pixnio.com
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На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову.

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На Руси с Амвросия начинали готовиться к Рождеству
Сюжет: Православные обряды
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Какой церковный праздник сегодня? Что обязательно должна сделать девушка 20 декабря 2020 года?Поздравления с Днем Николая Чудотворца в прозе от всей души и сердца 19 декабря в день памяти святогоЕщё 535 новостей

Дата по старому стилю: 7 декабря.
В этот день отмечается память святого Амвросия Медиоланского, жившего в 4 веке в Италии и служившего епископом христианской церкви. Амвросий был известным проповедником, прославился талантом складывать гимны. Он считается одним из четырех великих латинских учителей церкви. Авторитет Амвросия был так силен, что епископ оказывал влияние на политику императора Феодосия Великого. Такие отношения церкви и государства стали своего рода прецедентом, определившим их развитие на века вперед.

Биография святого довольно хорошо известна. Амвросий родился в городе Тревире (ныне это немецкий Трир), в знатной христианской семье. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где он получил образование и начал работать — сначала адвокатом, затем советником префекта, а позже сам стал префектом Северной Италии. В 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиолана, пожертвовав церкви все свое состоянии.

Амвросий прославился тем, что дал обет нестяжательства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ Амвросий пользовался всенародной любовью — не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые он совершил своей молитвой.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. «Амвросий праздники отбросил», — приговаривали люди.

В этот день девушки принимались за шитье — «на грядущее житье», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует — девка на житье шьет», — любовались родители мастерицами.

Именины в этот день
Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей

Источник: calend.ru

20 декабря 2020 Амвросимов день именины история праздник
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