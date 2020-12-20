Сильные и добрые поздравления с днем ФСБ 20 декабря 2020 года

Сотрудники органов национальной и государственной безопасности отмечают свой праздник 20 декабря, согласно указа президента РФ от 20.12.1995. Этот день назначен для празднования дня ФСБ, потому что в 1917 году именно в этот же день была создана ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная комиссия). Ф. Э. Дзержинский стал ее первым председателем. На смену ВЧК в 1954 г. создан Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР. До становления Российской Федерации 20 декабря праздновался День чекиста.
В нынешнее время этот день является для всех сотрудников внешней разведки, ФСБ, Федеральной службы охраны, а также для специалистов, которые работают при Главном управлении специальных программ президента профессиональным праздником. Во времена СССР все вышеуказанные службы были в составе Комитета госбезопасности СССР (КГБ).
***
По секрету поздравляем —
О нюансах этих знаем.
Защищаешь безопасность
Да не смотришь на опасность.
Редко спишь. Хоть и молчишь —
А за всеми ты следишь.
В день свой профессиональный
Оттянись ты капитально!
Разыщи всё, разгадай,
Узнай тайны и дерзай!
***
Безопасность государства —
Навсегда в вашей судьбе...
Так примите благодарность,
С праздником, с Днем ФСБ!
Мужества желать не стану —
Вам его не занимать.
Пусть исполнятся все планы,
Чтобы мир смог лучше стать!
***
Поздравляю с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов государственной и национальной безопасности! Пусть служба будет во главе государственных и национальных принципов, никогда не идет вразрез личных интересов, всегда является поводом для гордости. Сил, здоровья, стойкости духа, мудрости, отваги, бодрости!
***
ФСБ сегодня праздник
Безопасность — ваше кредо,
Важный жизненный устой.
Пожелать хочу вам в праздник
Счастья, радости, добра,
Чтоб жила в сердцах суровых
Искра света и тепла.
***
ФСБ сегодня отмечает
Чудный праздник свой.
С тем тебя и поздравляю,
ФСБшник милый мой.
Пусть преследует везенье,
Счастье пусть не отстает.
Будет бодрым настроенье
И душа от радости поет.
***
Железный Феликс завещал когда-то
Горячее сердце иметь вам, ребята.
Холодный рассудок и чистые руки,
Премудрости сложной, опасной науки.
Мы с Днём ФСБ вас теперь поздравляем,
Быть верными кодексам этим желаем,
Чтоб служба у вас обходилась без риска.
***
Вы на службе даже дома,
Тайны нации храня.
Разбегаются шпионы
Все от вас, как от огня.
Знаем точно — фээсбэшник
Не подводит никогда.
Фээсбэшного труда!
***
Туда берут ребят отважных,
Туда так просто не пройдёшь;
Силён ты духом — это важно:
Серьёзней будет молодёжь.
Бесценны кадры службы этой,
Зимой морозной, жарким летом
Любая минет нас беда.
Будь плодотворными усилья —
Такие службы нам нужны,
Чтоб не было врагов засилья
В масштабах милой нам страны.
Живи и здравствуй, Безопасность!
Чтобы любая вражья пакость
Боялась за свои бока.
***
Не будем слишком много говорить,
Вы продолжайте Родине служить.
Во имя безопасности страны —
Такие кадры очень нам нужны!
Счастья вам и вашим близким, в жизни.
Успехов в службе для своей Отчизны.
Спасибо, что такие люди есть —
Присягу выполнят и не уронят честь.
***
В дела минувших лет и дней
Она лишь вносит ясность,
Всех справедливей и мудрей
Хранит архивные дела,
Границы охраняет,
И в войнах села, города
Врагу не оставляет.
Чтоб в мире жил простой народ
И ничего не ведал,
На службе ФСБ весь год.
За тем, кто правильно живет,
Нет слежки абсолютно.
Разведчиков боится тот,
Кто грешен сам подспудно.
Враг ФСБ — народа враг,
Давно уж это ясно.
С флагштока сбросить русский флаг
Здоровья, радости в труде
Желаю вам, чекисты.
Вы нас не бросите в беде.
Суровы вы, плечисты.
За небо синее, за мир,
И за декабрь чистый
Спасибо вам мы говорим,
***
Служба безопасности
За всю страну в ответе,
Сотрудникам я в праздник
Шлю поздравления эти.
Желаю, чтоб сильны были
Душою вы и телом,
Чтобы с любым вы делом.
Преступность и террор,
Чтоб на корню душили,
Чтоб в полной безопасности
И в мире все мы жили.
Источник: pozdravok.ru