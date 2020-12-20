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Сильные и добрые поздравления с днем ФСБ 20 декабря 2020 года

08:20 20.12.2020 Фото: pozdravok.ru
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Этот день назначен для празднования дня ФСБ, потому что в 1917 году именно в этот же день была создана ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная комиссия). Ф. Э. Дзержинский стал ее первым председателем.

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С Днем ФСБ - 20 декабря 2020 года

Сотрудники органов национальной и государственной безопасности отмечают свой праздник 20 декабря, согласно указа президента РФ от 20.12.1995. Этот день назначен для празднования дня ФСБ, потому что в 1917 году именно в этот же день была создана ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная комиссия). Ф. Э. Дзержинский стал ее первым председателем. На смену ВЧК в 1954 г. создан Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР. До становления Российской Федерации 20 декабря праздновался День чекиста.

В нынешнее время этот день является для всех сотрудников внешней разведки, ФСБ, Федеральной службы охраны, а также для специалистов, которые работают при Главном управлении специальных программ президента профессиональным праздником. Во времена СССР все вышеуказанные службы были в составе Комитета госбезопасности СССР (КГБ).

***

По секрету поздравляем —
О нюансах этих знаем.
Защищаешь безопасность
Да не смотришь на опасность.
Редко спишь. Хоть и молчишь —
А за всеми ты следишь.
В день свой профессиональный
Оттянись ты капитально!

Коды, шифры прочитай,
Разыщи всё, разгадай,
Узнай тайны и дерзай!

***

Безопасность государства —
Навсегда в вашей судьбе...
Так примите благодарность,
С праздником, с Днем ФСБ!

Мужества желать не стану —
Вам его не занимать.
Пусть исполнятся все планы,
Чтобы мир смог лучше стать!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов государственной и национальной безопасности! Пусть служба будет во главе государственных и национальных принципов, никогда не идет вразрез личных интересов, всегда является поводом для гордости. Сил, здоровья, стойкости духа, мудрости, отваги, бодрости!

***

ФСБ сегодня праздник

Отмечает важный свой.
Безопасность — ваше кредо,
Важный жизненный устой.

Пожелать хочу вам в праздник
Счастья, радости, добра,
Чтоб жила в сердцах суровых
Искра света и тепла.

***

ФСБ сегодня отмечает
Чудный праздник свой.
С тем тебя и поздравляю,
ФСБшник милый мой.

Пусть преследует везенье,
Счастье пусть не отстает.
Будет бодрым настроенье
И душа от радости поет.

***

Железный Феликс завещал когда-то
Горячее сердце иметь вам, ребята.
Холодный рассудок и чистые руки,
Премудрости сложной, опасной науки.

Мы с Днём ФСБ вас теперь поздравляем,
Быть верными кодексам этим желаем,
Чтоб служба у вас обходилась без риска.

Спокойствия, мира, добра! С Днём чекиста!

***

Вы на службе даже дома,
Тайны нации храня.
Разбегаются шпионы
Все от вас, как от огня.

Знаем точно — фээсбэшник
Не подводит никогда.

Всех вас с праздником, герои
Фээсбэшного труда!

***

Туда берут ребят отважных,
Туда так просто не пройдёшь;
Силён ты духом — это важно:
Серьёзней будет молодёжь.

Бесценны кадры службы этой,

Что охраняет нас всегда;
Зимой морозной, жарким летом
Любая минет нас беда.

Будь плодотворными усилья —
Такие службы нам нужны,
Чтоб не было врагов засилья
В масштабах милой нам страны.

Живи и здравствуй, Безопасность!

Всегда тверда будь и крепка,
Чтобы любая вражья пакость
Боялась за свои бока.

***

Не будем слишком много говорить,
Вы продолжайте Родине служить.
Во имя безопасности страны —
Такие кадры очень нам нужны!

Счастья вам и вашим близким, в жизни.
Успехов в службе для своей Отчизны.
Спасибо, что такие люди есть —
Присягу выполнят и не уронят честь.

***

В дела минувших лет и дней
Она лишь вносит ясность,
Всех справедливей и мудрей

Всегда госбезопасность.

Хранит архивные дела,
Границы охраняет,
И в войнах села, города
Врагу не оставляет.

Чтоб в мире жил простой народ
И ничего не ведал,
На службе ФСБ весь год.

В труде — секрет победы.

За тем, кто правильно живет,
Нет слежки абсолютно.
Разведчиков боится тот,
Кто грешен сам подспудно.

Враг ФСБ — народа враг,
Давно уж это ясно.
С флагштока сбросить русский флаг

Враги хотят напрасно.

Здоровья, радости в труде
Желаю вам, чекисты.
Вы нас не бросите в беде.
Суровы вы, плечисты.

За небо синее, за мир,
И за декабрь чистый
Спасибо вам мы говорим,

Товарищи чекисты!

***

Служба безопасности
За всю страну в ответе,
Сотрудникам я в праздник
Шлю поздравления эти.

Желаю, чтоб сильны были
Душою вы и телом,

И легко справлялись,
Чтобы с любым вы делом.

Преступность и террор,
Чтоб на корню душили,
Чтоб в полной безопасности
И в мире все мы жили.

Источник: pozdravok.ru

20 декабря 2020 поздравления Поздравления с днем ФСБ стихи КГБ ФСБ
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Поздравляем с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов государственной и национальной безопасности!

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