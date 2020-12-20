Сильные и добрые поздравления с днем ФСБ 20 декабря 2020 года

Этот день назначен для празднования дня ФСБ, потому что в 1917 году именно в этот же день была создана ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная комиссия). Ф. Э. Дзержинский стал ее первым председателем.

С Днем ФСБ - 20 декабря 2020 года

Сотрудники органов национальной и государственной безопасности отмечают свой праздник 20 декабря, согласно указа президента РФ от 20.12.1995. Этот день назначен для празднования дня ФСБ, потому что в 1917 году именно в этот же день была создана ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная комиссия). Ф. Э. Дзержинский стал ее первым председателем. На смену ВЧК в 1954 г. создан Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР. До становления Российской Федерации 20 декабря праздновался День чекиста.

В нынешнее время этот день является для всех сотрудников внешней разведки, ФСБ, Федеральной службы охраны, а также для специалистов, которые работают при Главном управлении специальных программ президента профессиональным праздником. Во времена СССР все вышеуказанные службы были в составе Комитета госбезопасности СССР (КГБ).

***

По секрету поздравляем —

О нюансах этих знаем.

Защищаешь безопасность

Да не смотришь на опасность.

Редко спишь. Хоть и молчишь —

А за всеми ты следишь.

В день свой профессиональный

Оттянись ты капитально!



Коды, шифры прочитай,Разыщи всё, разгадай,Узнай тайны и дерзай!

***

Безопасность государства —

Навсегда в вашей судьбе...

Так примите благодарность,

С праздником, с Днем ФСБ!

Мужества желать не стану —

Вам его не занимать.

Пусть исполнятся все планы,

Чтобы мир смог лучше стать!

***

Поздравляю с профессиональным праздником, Днем сотрудника органов государственной и национальной безопасности! Пусть служба будет во главе государственных и национальных принципов, никогда не идет вразрез личных интересов, всегда является поводом для гордости. Сил, здоровья, стойкости духа, мудрости, отваги, бодрости!

***

ФСБ сегодня праздник



Отмечает важный свой.Безопасность — ваше кредо,Важный жизненный устой.

Пожелать хочу вам в праздник

Счастья, радости, добра,

Чтоб жила в сердцах суровых

Искра света и тепла.

***

ФСБ сегодня отмечает

Чудный праздник свой.

С тем тебя и поздравляю,

ФСБшник милый мой.

Пусть преследует везенье,

Счастье пусть не отстает.

Будет бодрым настроенье

И душа от радости поет.

***

Железный Феликс завещал когда-то

Горячее сердце иметь вам, ребята.

Холодный рассудок и чистые руки,

Премудрости сложной, опасной науки.

Мы с Днём ФСБ вас теперь поздравляем,

Быть верными кодексам этим желаем,

Чтоб служба у вас обходилась без риска.



Спокойствия, мира, добра! С Днём чекиста!

***

Вы на службе даже дома,

Тайны нации храня.

Разбегаются шпионы

Все от вас, как от огня.

Знаем точно — фээсбэшник

Не подводит никогда.



Всех вас с праздником, героиФээсбэшного труда!

***

Туда берут ребят отважных,

Туда так просто не пройдёшь;

Силён ты духом — это важно:

Серьёзней будет молодёжь.

Бесценны кадры службы этой,



Что охраняет нас всегда;Зимой морозной, жарким летомЛюбая минет нас беда.

Будь плодотворными усилья —

Такие службы нам нужны,

Чтоб не было врагов засилья

В масштабах милой нам страны.

Живи и здравствуй, Безопасность!



Всегда тверда будь и крепка,Чтобы любая вражья пакостьБоялась за свои бока.

***

Не будем слишком много говорить,

Вы продолжайте Родине служить.

Во имя безопасности страны —

Такие кадры очень нам нужны!

Счастья вам и вашим близким, в жизни.

Успехов в службе для своей Отчизны.

Спасибо, что такие люди есть —

Присягу выполнят и не уронят честь.

***

В дела минувших лет и дней

Она лишь вносит ясность,

Всех справедливей и мудрей



Всегда госбезопасность.

Хранит архивные дела,

Границы охраняет,

И в войнах села, города

Врагу не оставляет.

Чтоб в мире жил простой народ

И ничего не ведал,

На службе ФСБ весь год.



В труде — секрет победы.

За тем, кто правильно живет,

Нет слежки абсолютно.

Разведчиков боится тот,

Кто грешен сам подспудно.

Враг ФСБ — народа враг,

Давно уж это ясно.

С флагштока сбросить русский флаг



Враги хотят напрасно.

Здоровья, радости в труде

Желаю вам, чекисты.

Вы нас не бросите в беде.

Суровы вы, плечисты.

За небо синее, за мир,

И за декабрь чистый

Спасибо вам мы говорим,



Товарищи чекисты!

***

Служба безопасности

За всю страну в ответе,

Сотрудникам я в праздник

Шлю поздравления эти.

Желаю, чтоб сильны были

Душою вы и телом,



И легко справлялись,Чтобы с любым вы делом.

Преступность и террор,

Чтоб на корню душили,

Чтоб в полной безопасности

И в мире все мы жили.

Источник: pozdravok.ru