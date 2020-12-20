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Любят шашлык и море: В синем костюме и пышном платье спустя 5 лет поженились Георгий и Екатерина Килины из Бердска

14:00 20.12.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Свою любовь молодые сравнивают с цунами. Словно огромный вихрь их чувства разрастаются с каждым днем. Эйфория друг от друга наполняет их сердца вновь и вновь.

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Молодожены Екатерина и Георгий счастливы

Спустя 5 лет общения, 18.12.2020, решили пожениться Екатерина и Георгий Килины из Бердска.

После церемонии бракосочетания молодожены вышли довольными и счастливыми. На невесте шикарное пышное платье и меховая накидка. Жених в синем элегантном костюме.

Познакомились Георгий и Екатерина через общих друзей. У красавицы-невесты есть ребенок от первого брака. Георгий нашел в своей избраннице то, что искал давно. Она - идеальная для него женщина по всем параметрам. В настоящее время пара ждет появления на свет первенца Килина.

- Понравилось в ней все-все-все. Идеальная женщина,- произнес Георгий.

Георгий привлек внимание Екатерины с первой встречи. Больше всего ей понравились его красивые глаза, глядя в которые, как утверждает невеста, "можно утонуть".

- Мне очень понравились его глаза, - заявила невеста.

Свою любовь новобрачные могли бы сравнить с неукротимым и завораживающим цунами. Словно огромный вихрь их чувства разрастаются с каждым днем. Эйфория друг от друга наполняет их сердца вновь и вновь.

Еще одним фактором объединяющим Екатерину и Георгия стала любовь к шашлыку. Это их любимое совместное блюдо.

На вопрос собираются ли молодые в путешествие, законные муж и жена ответили, что летом уже посещали дивный город.

- Мы уже летом были в Сочи. Очень понравилось. Особенно море,- ответили супруги.

По традиции "Курьер. Среда. Бердск» поздравляет супружескую пару и желает им крепкой и счастливой семейной жизни.

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