Как написать заявление на выплату 5000 рублей от Путина на детей до 8 лет. Инструкция с активными ссылками

Если вы уже писали заявление на выплату 10 000 рублей на детей в июне и июле 2020 года, новое заявление писать не нужно. Если по каким-либо причинам вы не обращались за летними выплатами, или ваш ребенок родился после 1 июля 2020 года или позже, то заявление нужно писать.

Новая выплата положена не всем детям в декабре 2020

Ждут новую выплату в 5 000 рублей на детей до 8 лет россияне. О новой финансовой поддержке президент России Владимир Путин заявил 17 декабря во время большой пресс-конференции. Уже известно, что деньги на счета родителей должны поступить до 31 декабря 2020. При этом поддержку получат лишь дети, рожденные 18 декабря 2012 года и позже.

Если вы уже писали заявление на выплату 10 000 рублей на детей в июне и июле 2020 года, новое заявление писать не нужно. Если по каким-либо причинам вы не обращались за летними выплатами, или ваш ребенок родился после 1 июля 2020 года или позже, то заявление нужно писать. Это можно сделать пройдя по указанной ссылке.

По умолчанию выплата на детей будет зачислена на счет, указанный ранее при оформлении выплат на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в 2020 году. Если указанный ранее счет был закрыт, подайте заявление на изменение реквизитов счета.

Если у вас родился ребенок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты, подайте заявление на новую выплату до 1 апреля 2021 года.

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Для оформления выплаты гражданам РФ, являющихся попечителями, опекунами, усыновителями детей в возрасте до 8 лет, необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Услугу предоставляет Пенсионный фонд Российской Федерации

Как получить услугу

Отправьте заявление. Заявление подает один из родителей на всех детей, на которых ранее не осуществлялись выплаты на детей до 3 лет или от 3 до 16 лет в 2020 году. Для заявления нужны данные о каждом ребенке и банковском счете. Приготовьте их заранее, чтобы заполнить все поля и получить выплату.

Вам понадобятся:

1. Свидетельство о рождении каждого ребенка. Если у ребенка нет свидетельства о рождении, обратитесь в Пенсионный фонд лично.

2. Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть в интернет-банке или мобильном банковском приложении. Нужен 20-значный номер вашего счета, БИК и номер корреспондентского счета.

Внимание! Номер карты, который нанесен на ее поверхность, не совпадает с номером банковского счета и не подходит для перечисления выплаты. В заявлении нужно указывать именно номер банковского счета из 20 знаков.

Выплата не может осуществляться на счет другого лица — только заявителю. По почте получить выплату нельзя.

Когда придут деньги

Единовременная выплата поступит на банковский счет, указанный в заявлении. Срок — в течение 3 рабочих дней после принятия положительного решения. Средствами можно распоряжаться по своему усмотрению. Сумма единовременной выплаты не учитывается в составе доходов при предоставлении других видов социальной поддержки.