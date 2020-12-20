20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Деньги

Новая выплата в 5 000 рублей: Нужно ли гражданство России детям до 8 лет ради нового пособия от Путина к 31 декабря 2020

10:00 20.12.2020 Фото: pixabay
0

О новой выплате заявил вчера, 17 декабря, Владимир Путин. Деньги получат на счета родителей к Новому году.

% name% title
Кто сможет получить выплату 5 000 рублей?
Сюжет: Все пособия Путина
% name% title

Новая выплата в 5 000 рублей: Нужно ли гражданство России детям до 8 лет ради нового пособия от Путина к 31 декабря 2020Особенности получения выплаты в 5000 рублей на детей до 8 лет - все разъяснения ПФРЕщё 408 новостей

Нужно ли иметь гражданство России, чтобы получить к Новому году 5 000 рублей на ребенка до 8 лет. На этот вопрос отвечает "Курьер. Среда. Бердск":

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" о новой выплате заявил вчера, 17 декабря, Владимир Путин. Деньги поступят на счета родителей к Новому году.

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить".

5 000 рублей от Путина выплата на детей гражданство как оформить выплату
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть гражданство РФ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые правила оплаты наличными введут c 10 января 2021 года в России
10:30 20-12-2020
Новые правила оплаты наличными введут c 10 января 2021 года в России
Древнейшее празднество Йоль отмечается 20 декабря 2020 года: Как отмечать и что нужно делать?
10:20 20-12-2020
Древнейшее празднество Йоль отмечается 20 декабря 2020 года: Как отмечать и что нужно делать?
БердскКоронавирус в Бердске: тестов -0, новых больных +11, под наблюдением 653 - итоги за сутки на 20 декабря
10:17 20-12-2020
Коронавирус в Бердске: тестов -0, новых больных +11, под наблюдением 653 - итоги за сутки на 20 декабря
20 декабря - День ФСБ-2020: история праздника и чудесные слова работникам органов безопасности
10:13 20-12-2020
20 декабря - День ФСБ-2020: история праздника и чудесные слова работникам органов безопасности
БердскНовая выплата в 5 000 рублей: Нужно ли гражданство России детям до 8 лет ради нового пособия от Путина к 31 декабря 2020
10:00 20-12-2020
Новая выплата в 5 000 рублей: Нужно ли гражданство России детям до 8 лет ради нового пособия от Путина к 31 декабря 2020
Сегодня, 20 декабря - День памяти преподобного Нила Столобенского: Чудесная история жизни и исцелений
09:50 20-12-2020
Сегодня, 20 декабря - День памяти преподобного Нила Столобенского: Чудесная история жизни и исцелений
Подробный женский гороскоп на 20 декабря 2020 года
09:50 20-12-2020
Подробный женский гороскоп на 20 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
09:43 20-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
БердскРезкое похолодание до −30 градусов 21 декабря заморозит Бердск и Новосибирск
09:32 20-12-2020
Резкое похолодание до −30 градусов 21 декабря заморозит Бердск и Новосибирск
У новорожденных обнаружили антитела к коронавирусу
09:30 20-12-2020
У новорожденных обнаружили антитела к коронавирусу