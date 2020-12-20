Новая выплата в 5 000 рублей: Нужно ли гражданство России детям до 8 лет ради нового пособия от Путина к 31 декабря 2020

О новой выплате заявил вчера, 17 декабря, Владимир Путин. Деньги получат на счета родителей к Новому году.

Кто сможет получить выплату 5 000 рублей?

Нужно ли иметь гражданство России, чтобы получить к Новому году 5 000 рублей на ребенка до 8 лет. На этот вопрос отвечает "Курьер. Среда. Бердск":

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" о новой выплате заявил вчера, 17 декабря, Владимир Путин. Деньги поступят на счета родителей к Новому году.

Как оформить пособие в 5 000 рублей, узнайте в материале "Курьер. Среда. Бердск" "Как получить выплату 5000 рублей на детей до 7 лет от Путина: ссылка на заявление и до какого срока можно его оформить".



