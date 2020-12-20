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Останется на хлебушек: Не спишут у должника прожиточный минимум

11:00 20.12.2020 Фото: https://pixabay.com/ru/
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В Госдуму внесут законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода.

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Депутаты фракции «Единая Россия» готовят к внесению в Госдуму доработанную версию законопроекта о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума

Депутаты фракции «Единая Россия» готовят к внесению в Госдуму доработанную версию законопроекта о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, сообщил журналистам первый замруководителя фракции Андрей Исаев, комментируя пресс-конференцию президента Владимира Путина.

По словам Исаева, к внесению в Госдуму готовятся важные законопроекты. В частности, это проект о том, что гарантированный минимальный доход в размере прожиточного минимума не может быть списан у должника​​​. «Он должен оставаться на счету ежемесячно», — пояснил Исаев.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, законы «Об исполнительном производстве» и «О страховых пенсиях».

Предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума. Предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами. В ходе этого взаимодействия будут проверять, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.

Как ранее отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, инициатива о защите минимального дохода граждан в размере МРОТ от взысканий за долги гарантирует реализацию конституционных прав и защитит россиян от агрессивного навязывания займов со стороны кредитных организаций. «Единая Россия» предлагает гарантировать неприкосновенность минимума имущества и минимума доходов в размере величины прожиточного минимума, — сказал он. — Это означает, что, в какой бы жизненной ситуации человек не оказался, государство защищает его минимальный доход, достаточный для покупки продуктов, определённого набора бытовых товаров, оплаты услуг».

Согласно законопроекту, должникам предлагают дать возможность указать банковский счёт, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход, не подлежащий списанию. Всё остальное может использоваться для погашения долга. По словам Турчака, это гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение и «отрезвляющим образом» подействует на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые навязывают людям кредиты, а потом обирают их до нитки.

Источник: ПГ

должники законопроект прожиточный минимум Андрей Исаев Владимир Путин Единая Россия Госдума
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