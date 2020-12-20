Школьники и ГИБДД поздравили с наступающим Новым Годом водителей Бердска. Смотрите видео

Новогодние письма водителям вручили учащиеся школы №1 водителям Бердска

18 декабря учащиеся школы №1 и сотрудники госавтоинспекции вышли на улицу, чтобы напомнить правила ПДД и поздравить с наступающим Новым Годом водителей транспортных средств. Акция получила название "Новогоднее письмо водителю». Каждый ученик школы написал короткое обращение с пожеланиями счастливого пути и безопасной дороги.

Как сообщила старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Ольга Гейнисман, водители положительно относятся к данной акции и тоже призывают детей быть осторожными на дорогах.

- Сегодня около школы №1 города Бердска госавтоиснпекцией Новосибирской области совместно с детьми школы №1 проходит профилактическая акция "Новогоднее письмо водителю". Дети подготовили письма со своими пожеланиями безопасной дорог для водителей, приготовили открытки. Инспектор ДПС останавливает автомобиль, ребята подходят озвучивают свои поздравления, пожелания, наказы в Новом Году. Водители очень благодарны. Конечно, детям говорят о том, чтобы они тоже соблюдали правила дорожного движения, но я думаю водителям добавляет новогоднего настроения такие поздравления ребят. С благодарностью они к этому относятся и очень позитивно реагируют,- поделилась с "Курьер.Среда.Бердск" 18 декабря, Ольга Николаевна.

Как утверждают ученики школы №1 Бердска, поздравлять водителей в предновогоднее время им нравится.

- Нам предложили, а мы согласились. Машину останавливают, водитель открывает дверь. Сам водитель либо выходит, либо сидит в машине. Мы подходим и поздравляем водителя: даем открытку и письмо, которое написали ученики первой школы. Водителей поздравлять нравится. Разнообразие хоть какое-то,- выразил свое мнение об акции ученик 8 "А" класса школы №1 Бердска Никита Курбатов.

Соблюдать внимательность и скоростной режим призвал заместитель командира роты капитан полиции Сергей Леонов.

- В целом хотелось бы пожелать, чтобы водители проявляли свою внимательность на дороге. Обращали внимание, когда проезжают вблизи школьных учреждений, детских учреждений, смотрели чаще по сторонам. Все же понимают, что состояние дорог у нас бывает и гололед, и скользко, машина быстро не остановится. Желаю водителям соблюдать скоростной режим и конечно же, быть внимательными на дороге,- отметил Сергей Юрьевич.

"Курьер. Среда. Бердск" присоединяется к поздравлениям школьников и сотрудников ГИБДД и желает всем водителям быть аккуратными на дорогах!

Автор видео: Алина Бурова