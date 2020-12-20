20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Авто

Школьники и ГИБДД поздравили с наступающим Новым Годом водителей Бердска. Смотрите видео

13:45 20.12.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
0

Акция получила название "Новогоднее письмо водителю». Каждый ученик школы написал короткое обращение с пожеланиями счастливого пути и безопасной дороги.

% name% title
Новогодние письма водителям вручили учащиеся школы №1 водителям Бердска

18 декабря учащиеся школы №1 и сотрудники госавтоинспекции вышли на улицу, чтобы напомнить правила ПДД и поздравить с наступающим Новым Годом водителей транспортных средств. Акция получила название "Новогоднее письмо водителю». Каждый ученик школы написал короткое обращение с пожеланиями счастливого пути и безопасной дороги.

Как сообщила старший государственный инспектор БДД отделения пропаганды БДД отдела ДНиПБДД УГИБДД ГУ МВД России по НСО капитан полиции Ольга Гейнисман, водители положительно относятся к данной акции и тоже призывают детей быть осторожными на дорогах.

- Сегодня около школы №1 города Бердска госавтоиснпекцией Новосибирской области совместно с детьми школы №1 проходит профилактическая акция "Новогоднее письмо водителю". Дети подготовили письма со своими пожеланиями безопасной дорог для водителей, приготовили открытки. Инспектор ДПС останавливает автомобиль, ребята подходят озвучивают свои поздравления, пожелания, наказы в Новом Году. Водители очень благодарны. Конечно, детям говорят о том, чтобы они тоже соблюдали правила дорожного движения, но я думаю водителям добавляет новогоднего настроения такие поздравления ребят. С благодарностью они к этому относятся и очень позитивно реагируют,- поделилась с "Курьер.Среда.Бердск" 18 декабря, Ольга Николаевна.

Как утверждают ученики школы №1 Бердска, поздравлять водителей в предновогоднее время им нравится.

- Нам предложили, а мы согласились. Машину останавливают, водитель открывает дверь. Сам водитель либо выходит, либо сидит в машине. Мы подходим и поздравляем водителя: даем открытку и письмо, которое написали ученики первой школы. Водителей поздравлять нравится. Разнообразие хоть какое-то,- выразил свое мнение об акции ученик 8 "А" класса школы №1 Бердска Никита Курбатов.

Соблюдать внимательность и скоростной режим призвал заместитель командира роты капитан полиции Сергей Леонов.

- В целом хотелось бы пожелать, чтобы водители проявляли свою внимательность на дороге. Обращали внимание, когда проезжают вблизи школьных учреждений, детских учреждений, смотрели чаще по сторонам. Все же понимают, что состояние дорог у нас бывает и гололед, и скользко, машина быстро не остановится. Желаю водителям соблюдать скоростной режим и конечно же, быть внимательными на дороге,- отметил Сергей Юрьевич.

"Курьер. Среда. Бердск" присоединяется к поздравлениям школьников и сотрудников ГИБДД и желает всем водителям быть аккуратными на дорогах!

Автор видео: Алина Бурова

% name% title
Поздравили с наступающим Новым Годом водителей школьники из Бердска

акция ГИБДД госавтоинспекция дпс поздравили водителей школьники Сергей Леонов Светлана Христолюбова Ольга Гейнисман
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Молодцы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Священника арестовали по подозрению в сексуальном насилии и истязании приемных детей в Мордовии
13:53 20-12-2020
Священника арестовали по подозрению в сексуальном насилии и истязании приемных детей в Мордовии
Насильника и убийцу юной девушки в гараже поймали спустя 19 лет назад
13:48 20-12-2020
Насильника и убийцу юной девушки в гараже поймали спустя 19 лет назад
БердскШкольники и ГИБДД поздравили с наступающим Новым Годом водителей Бердска. Смотрите видео
13:45 20-12-2020
Школьники и ГИБДД поздравили с наступающим Новым Годом водителей Бердска. Смотрите видео
Выплачивать семьям медиков по 2 млн рублей в случае их смерти могут начать в России
13:44 20-12-2020
Выплачивать семьям медиков по 2 млн рублей в случае их смерти могут начать в России
Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала
13:35 20-12-2020
Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала
Новую комету  C /2020 X3 обнаружило NASA во время Полного солнечного затмения 14 декабря 2020 года
13:30 20-12-2020
Новую комету  C /2020 X3 обнаружило NASA во время Полного солнечного затмения 14 декабря 2020 года
Пожаловавшаяся Путину санитарка: моя зарплата 29 тысяч, а не 116 тысяч рублей!
13:24 20-12-2020
Пожаловавшаяся Путину санитарка: моя зарплата 29 тысяч, а не 116 тысяч рублей!
Бердск881 человек умер от коронавируса в Новосибирской области. За сутки 3 мужчин и 4 женщины
13:21 20-12-2020
881 человек умер от коронавируса в Новосибирской области. За сутки 3 мужчин и 4 женщины
США ударили по России новыми санкциями. Кто попал под них на этот раз?
13:15 20-12-2020
США ударили по России новыми санкциями. Кто попал под них на этот раз?
Коронавирус 20 декабря: +169 новых больных, 7 смертей, на ИВЛ - 39 в Новосибирской области
13:10 20-12-2020
Коронавирус 20 декабря: +169 новых больных, 7 смертей, на ИВЛ - 39 в Новосибирской области