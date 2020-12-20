Пенсия 2021: Страховая и социальная пенсии в 2021 году будут проиндексированы. На сколько?

Социальная выплата также повышается каждый год на уровень вероятного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. В настоящее время данный показатель составляет 2,6%.

В правительстве рассказали, какой будет страховая и социальная пенсии в 2021 году.

В правительстве рассказали, какой будет страховая и социальная пенсии в 2021 году. Так, стало известно, что страховые пенсии вырастут с будущего года на 6,3%. Ранее Путин уже говорил, что индексация выплат должна проводиться несмотря ни на что. При этом даже индексация не сможет компенсировать сильный скачок цен в текущем году из-за девальвации российской валюты.

Что будет со страховой пенсией в 2021 году

В этом году сильно подскочили цены, так как произошло падение национальной валюты. Поэтому в начале будущего года пенсионерам начнут пересчитывать страховые выплаты. Елена Бибикова, которая является председателем комитета СФ по соцполитике, отметила, что в соответствии с действующим законодательством, предусмотрена индексация с 1 января.

Бибикова напомнила, что в начале осени текущего года президент заявлял, что какая бы ни была ситуация в стране, пенсии нужно индексировать. Размер повышения, как в то время говорил Путин, составит 6,3%.

Намеченное повышение пенсионных выплат практически в 1,5 раза будет больше инфляции, а она, по прогнозам ЦБ и финансового ведомства, в этом году составит около 3,8%. Так, средняя прибавка составит около тысячи рублей.

Вместе с тем многие россияне, в основном ветераны войны и инвалиды, получают постоянные финансовые выплаты. Они повысятся с 1 февраля. Тут уровень индексации будет считаться, исходя из индекса потребительской стоимости за прошлый год, и пока он составляет 3,8%.

Как в 2021 году изменится социальная пенсия

Тем, кто не получает страховую часть пенсии, стоит подождать до 1 апреля, так как это день увеличения выплат для данной категории. Социальные выплаты полагаются тем, кто не смог собрать нужного количества пенсионных баллов и стажа для установления страховой пенсии.

Социальная выплата также повышается каждый год на уровень вероятного индекса роста прожиточного минимума пенсионера. В настоящее время данный показатель составляет 2,6%.

По словам Бибиковой, очень важно не только финансово заботиться о пенсионерах, но и оказывать им социальную помощь. Забота о пенсионерах особенно важна из-за общего старения населения во всех странах.

Парламентарий отметила, что сейчас государство заинтересовано в том, чтобы пожилые жители страны подольше оставались здоровыми, обеспеченными и вели активный образ жизни. Сама она считает, что пожилой возраст прекрасен: дети уже большие, карьера окончена, настало время пожить для себя.

Что изменится для российских пенсионеров в новом году

В новом году парламентарии подготовили для пенсионеров несколько важных перемен и нововведений. Кроме индексации социальных и страховых выплат, ожидается еще и повышение возраста выхода на пенсию в рамках пенсионной реформы. На полтора года раньше смогут отправиться на отдых женщины 1965 года и представители противоположного пола 1960 года рождения.

Все работающие российские пенсионеры будут переведены на электронные трудовые книжки. Стоит отметить, что к этому правительство шло давно, да и на электронный вариант трудовых книг переводят не лишь пенсионеров.

Правительство также собирается провести корректировку системы накоплений. Стоит отметить, что еще в прошлом году Министерство финансов и Центральный банк предоставили на рассмотрение новую концепцию – гарантированный пенсионный план. Он состоит в самостоятельном откладывании из зарплаты около 6% каждый месяц.

Многие эксперты отмечают, что люди должны самостоятельно заботиться о своем выживании. При этом одной из проблем в таких накоплениях является то, что нет никакой гарантии их долгосрочной устойчивости. Сейчас во всем мире работает государственно-частная программа, а Россия только подходит к созданию нового механизма, однако тут требуется серьезная помощь со стороны государства.

Источник: www.1rre.ru