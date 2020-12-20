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Пять важных изменений в жизни пенсионеров в 2021 году

15:00 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Пенсии будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%. Средняя выплата пожилого гражданина России вырастет таким образом до отметки в 17 444 руб. На 2,6% повысят при этом социальные пособия россиян.

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Пять важных изменений в жизни пенсионеров в 2021 году назвали в Совете Федерации

С некоторыми изменениями столкнутся в наступающем 2021 году работающие российские пенсионеры. Представители Совета Федерации дали интервью российским СМИ, в котором перечислили пять важнейших нововведений, запланированных на предстоящий год.

Пенсии будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%. Средняя выплата пожилого гражданина России вырастет таким образом до отметки в 17 444 руб. На 2,6% повысят при этом социальные пособия россиян.

Что изменится в жизни пенсионеров в 2021 году: переходим на электронные трудовые

На пенсию смогут отправиться в наступающем году женщины, родившиеся в 1965-м, и мужчины 1960-го года рождения.

Кроме того, на следующий год запланирован перевод россиян на электронные трудовые. Работающим пенсионерам предоставят возможность осуществить замену привычных для них документов на виртуальные.

Новый пенсионный план Минфина и Центробанка

Специалисты российского Минфина совместными усилиями с коллегами из Центрального банка успешно завершили в уходящем году разработку нового пенсионного плана. В 2021-м власть планирует корректировать финансовые накопления соотечественников. Граждане смогут со следующего года самостоятельно откладывать на будущие пенсии в пределах 6% от своих зарплат.

Владимир Путин подписал в конце 2020 года закон, который продлевает «замораживание» накопительных частей пенсий граждан на срок до конца 2023-го года.

Напомним, с 2014 года под накопительными пенсиями следует понимать шестипроцентные отчисления из зарплат, направляемые в страховые части пенсий граждан России. Впоследствии выплаты получают пенсионеры.

Из пояснительной записки к новому документу следует, что такая мера правительства РФ пенсионные права застрахованных граждан страны умалять не будет.

Отечественные аналитики выразили в свою очередь мнение о том, что «замораживание» накопительных пенсий сократит трансферт из госбюджета в ПФР примерно на 669,3 млрд руб.

Источник: Пронедра

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