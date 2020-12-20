Холодец: из чего готовить и как правильно готовить прозрачный холодец

Какой же Новый год без традиционного холодца? В детских воспоминаниях он прозрачный, ароматный и сытный. В желе было интересно высматривать листики петрушки, колечки оливок, вареную морковку, порезанную «звездочкой». Холодец – это блюдо-ностальгия и невероятно вкусная закуска в похмельное утро. Если его растопить и подогреть, то получиться наваристый хаш.
Поспешно варить холодец нельзя: на его приготовление нужно выделить время. Следовательно, готовкой лучше заниматься 29 или 30 декабря. Холодец варят со свининой, говядиной или курицей, едят с хреном или горчицей. Увы, не у каждой хозяйки получается он вкусные, а главное – прозрачным. У кого-то он попросту не застывает. Но, есть несколько секретов приготовления идеального холодца.
6 секретов приготовления вкусного, прозрачного холодца, и чтобы он застыл
Секрет 1 – выбрать мясо
Чтобы приготовить хороший холодец, надо использовать самую нижнюю часть свиных ножек. Ту часть, которая заканчивается копытцами. Сваренное с ними блюдо точно застынет. Помимо них в холодец можно добавлять не только свинину, но и курицу, индейку, говядину на кости. Надо выбирать мясо, где есть жилки и шкурка – благодаря им холодец будет быстрее застывать. Идеальные пропорции мяса: на 700 г свиных ножек берем 1.5 кг (не более) другого мяса. Холодец не застынет, если его будет очень много.
Секрет 2 – замачивание мяса
Перед приготовлением холодца мясо надо обязательно замочить, чтобы вытекла свернувшаяся кровь. К тому же, замачивание приведет к размягчению шкурки, и ее будет легче очистить.
Мясо надо сложить в глубокую емкость, в которой оно будет вариться, залить водой, чтобы она полностью его покрыла. Замачивать надо не менее 3 часов. Желательно вовсе на всю ночь оставить мясо в воде. После этой процедуры будет проще удалить закопченные места, почистить шкуру.
Секрет 3 – первая вода после закипания сливается
Обязательно (!) после закипания первую воду надо сливать. В противном случае холодец не будет прозрачным, да и может появиться специфический сальной привкус. После слива первой воды мясо надо промыть и вновь залить.
Секрет 4 – правильные пропорции приправ и специй
Спустя 5 часов варки холодца можно добавлять морковку с луком. Если положить их раньше, то аромат и вкус выварятся. Также на этом этапе приготовления блюда можно добавлять соль. Перчить и добавлять лавровый лист надо за 30 минут до окончания варки.
Секрет 5 – правильно разделать мясо
После варки надо достать мясо, морковку и лук, а бульон – процедить. Руками мясо отделяется от кости, а потом можно резать. Режут также шкурки с хрящами. Мясо надо разложить по лоткам и залить бульоном, аккуратно перемешать.
Секрет 6 – оптимальная температура для застывания холодца
Идеальное место для застывания холодца – на средней полке в холодильнике. Чтобы сэкономить место, лотки можно поставить в два яруса, разделив их доской. Блюдо застынет через 4 – 5 часов.
Правильный рецепт приготовления вкусного холодца
Для приготовления идеального, вкусного, прозрачного холодца будем использовать три вида мяса.
Из чего готовить:
БУЛЬОН
- 1 кг говяжьих копыт;
- 1 кг говяжьей голени;
- 900 г мясной рульки;
- 800 г говяжьей щеки;
- 20 г репчатого лука;
- 20 г очищенной морковки.
МЯСНАЯ ЧАСТЬ
- 1.5 кг говяжьего окорока;
- 150 г лука;
- 150 г моркови;
- 70 г чеснока;
- 20 г соли;
- 3 г перца.
Для красивой подачи будет использовать зелень, соленые грибы и редис.
Как готовить:
1 – первым делом надо хорошо промыть копыта и на 6 часов замочить.
2 – очищаем копыта, выкладываем в кастрюлю. Теперь можно добавить остальное мясо – щеки с мясной рулькой и голенью. Заливаем водой: 1 часть на 2 части мяса. Провариваем не менее 5 часов, но через 3 часа надо добавить обжаренный лук и морковь.
3 – достаем мясо, отделяем от кости, а бульон процеживаем.
4 – варим говядину (1.5 кг) в отдельной емкости. Как только вода закипит, добавляем лук с морковью. Потом достает мясо, отделяем от кости, мелко нарезаем или рвем. Бульон процеживаем.
5 – оба бульона смешиваем в соотношении 2 к 1 (больше первого).
6 – и в мясо, и в бульон добавляем чеснок, солим и перчим.
7 – разлаживаем мясо по лоткам, заливаем бульоном. Отправляем в холодильник на 4 – 5 часов.
Перед подачей холодец красиво оформляем зеленью, редиской и грибами.
Приятного аппетита!
Источник: Пронедра