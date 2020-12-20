Холодец: из чего готовить и как правильно готовить прозрачный холодец

Какой же Новый год без традиционного холодца? В детских воспоминаниях он прозрачный, ароматный и сытный.

Холодец – это блюдо-ностальгия и невероятно вкусная закуска в похмельное утро. Если его растопить и подогреть, то получиться наваристый хаш

Какой же Новый год без традиционного холодца? В детских воспоминаниях он прозрачный, ароматный и сытный. В желе было интересно высматривать листики петрушки, колечки оливок, вареную морковку, порезанную «звездочкой». Холодец – это блюдо-ностальгия и невероятно вкусная закуска в похмельное утро. Если его растопить и подогреть, то получиться наваристый хаш.

Поспешно варить холодец нельзя: на его приготовление нужно выделить время. Следовательно, готовкой лучше заниматься 29 или 30 декабря. Холодец варят со свининой, говядиной или курицей, едят с хреном или горчицей. Увы, не у каждой хозяйки получается он вкусные, а главное – прозрачным. У кого-то он попросту не застывает. Но, есть несколько секретов приготовления идеального холодца.

6 секретов приготовления вкусного, прозрачного холодца, и чтобы он застыл

Секрет 1 – выбрать мясо

Чтобы приготовить хороший холодец, надо использовать самую нижнюю часть свиных ножек. Ту часть, которая заканчивается копытцами. Сваренное с ними блюдо точно застынет. Помимо них в холодец можно добавлять не только свинину, но и курицу, индейку, говядину на кости. Надо выбирать мясо, где есть жилки и шкурка – благодаря им холодец будет быстрее застывать. Идеальные пропорции мяса: на 700 г свиных ножек берем 1.5 кг (не более) другого мяса. Холодец не застынет, если его будет очень много.

Секрет 2 – замачивание мяса

Перед приготовлением холодца мясо надо обязательно замочить, чтобы вытекла свернувшаяся кровь. К тому же, замачивание приведет к размягчению шкурки, и ее будет легче очистить.

Мясо надо сложить в глубокую емкость, в которой оно будет вариться, залить водой, чтобы она полностью его покрыла. Замачивать надо не менее 3 часов. Желательно вовсе на всю ночь оставить мясо в воде. После этой процедуры будет проще удалить закопченные места, почистить шкуру.

Секрет 3 – первая вода после закипания сливается

Обязательно (!) после закипания первую воду надо сливать. В противном случае холодец не будет прозрачным, да и может появиться специфический сальной привкус. После слива первой воды мясо надо промыть и вновь залить.

Секрет 4 – правильные пропорции приправ и специй

Спустя 5 часов варки холодца можно добавлять морковку с луком. Если положить их раньше, то аромат и вкус выварятся. Также на этом этапе приготовления блюда можно добавлять соль. Перчить и добавлять лавровый лист надо за 30 минут до окончания варки.

Секрет 5 – правильно разделать мясо

После варки надо достать мясо, морковку и лук, а бульон – процедить. Руками мясо отделяется от кости, а потом можно резать. Режут также шкурки с хрящами. Мясо надо разложить по лоткам и залить бульоном, аккуратно перемешать.

Секрет 6 – оптимальная температура для застывания холодца

Идеальное место для застывания холодца – на средней полке в холодильнике. Чтобы сэкономить место, лотки можно поставить в два яруса, разделив их доской. Блюдо застынет через 4 – 5 часов.

Правильный рецепт приготовления вкусного холодца

Для приготовления идеального, вкусного, прозрачного холодца будем использовать три вида мяса.

Из чего готовить:

БУЛЬОН

1 кг говяжьих копыт;

1 кг говяжьей голени;

900 г мясной рульки;

800 г говяжьей щеки;

20 г репчатого лука;

20 г очищенной морковки.

МЯСНАЯ ЧАСТЬ

1.5 кг говяжьего окорока;

150 г лука;

150 г моркови;

70 г чеснока;

20 г соли;

3 г перца.

Для красивой подачи будет использовать зелень, соленые грибы и редис.

Как готовить:

1 – первым делом надо хорошо промыть копыта и на 6 часов замочить.

2 – очищаем копыта, выкладываем в кастрюлю. Теперь можно добавить остальное мясо – щеки с мясной рулькой и голенью. Заливаем водой: 1 часть на 2 части мяса. Провариваем не менее 5 часов, но через 3 часа надо добавить обжаренный лук и морковь.

3 – достаем мясо, отделяем от кости, а бульон процеживаем.

4 – варим говядину (1.5 кг) в отдельной емкости. Как только вода закипит, добавляем лук с морковью. Потом достает мясо, отделяем от кости, мелко нарезаем или рвем. Бульон процеживаем.

5 – оба бульона смешиваем в соотношении 2 к 1 (больше первого).

6 – и в мясо, и в бульон добавляем чеснок, солим и перчим.

7 – разлаживаем мясо по лоткам, заливаем бульоном. Отправляем в холодильник на 4 – 5 часов.

Перед подачей холодец красиво оформляем зеленью, редиской и грибами.

Приятного аппетита!

Источник: Пронедра