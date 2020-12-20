Оформление ипотеки онлайн сделать повсеместным могут в России

Однако в случае одобрения заявки человеку всё же придётся посетить офис банка для подписания документов, так как подтверждение личности заёмщика — обязательное условие ЦБ.

Льготная ипотека действует лишь в отношении строящегося или уже построенного жилья на первичном рынке.

Практика дистанционного предоставления жилищных кредитов может закрепиться и стать бессрочной

Минцифры предложило передавать данные из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) на портал госуслуг, чтобы банки имели возможность дистанционно предоставлять услуги, в том числе заключать договоры ипотеки. Такой документ опубликован 16 декабря на федеральном портале проектов нормативных актов. «Парламентская газета» разбиралась, как россиянам оформить кредит на жильё удалённо.

Посетить офис банка всё-таки придётся

В апреле этого года Центробанк временно либерализовал для российских банков правила идентификации людей, претендующих на получение жилищных кредитов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, что это нужно для того, чтобы россияне имели возможность оформлять ипотеку онлайн в условиях пандемии коронавируса.

Такая услуга доступна в ряде кредитных организаций. Правила подачи заявки примерно везде одинаковые: на сайте банка нужно предоставить менеджеру по ипотеке необходимый пакет документов в отсканированном виде или самостоятельно заполнить анкету.

Например, на сайте Сбербанка указывают, что россияне могут пройти все этапы ипотеки удалённо. Зарплатным клиентам банка для этого необходимо дистанционно направить только заполненную заявку и скан паспорта. В предложенной анкете нужно расписать свои паспортные данные, фактический адрес, информацию о родственниках, место работы, данные о доходах семьи и имуществе и другие сведения.

Однако в случае одобрения заявки человеку всё же придётся посетить офис банка для подписания документов, так как подтверждение личности заёмщика — обязательное условие ЦБ. Такие же правила действуют в банке «Открытие», а также в Райффайзенбанке. При этом сотрудники кредитных компаний и посетители должны соблюдать все требования личной безопасности, в том числе использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки.

Зарегистрировать право собственности Сбербанк тоже предлагает дистанционно — с помощью услуги электронной регистрации. Эта услуга предполагает, что менеджер банка отправит документы в Росреестр в отсканированном формате. Договор купли-продажи и выписка из ЕГРН с электронной пометкой о государственной регистрации придёт на e-mail клиента.

Услуга оформления ипотеки онлайн доступна также в банке ВТБ. Для этого нужно направить заявку на почтовый ящик организации или через сайт. Решение по заявке придёт клиенту на e-mail. Также по электронной почте заёмщик может отослать документы по выбранному объекту и заказать онлайн-оценку недвижимости.

В Сбербанке и ВТБ также есть возможность онлайн-оплаты сделки. Например, Сбербанк использует систему безопасных расчётов. На счёте клиента блокируются денежные средства на срок до 30 дней. За этот период проходит электронная регистрация сделки, после чего средства переводятся на эскроу-счёт или напрямую на счёт застройщика. В случае если регистрация не состоялась, сумма размораживается и клиент может дальше пользоваться своими средствами.

Ещё одно решение — удалённое открытие эскроу-счетов. Для этого сотрудник банка выезжает к заёмщику для подписания соответствующих документов. Такой услугой могут воспользоваться покупатели строящегося жилья, которые оплачивают сделку за счёт собственных средств с привлечением ипотеки.

Онлайн-ипотека может стать бессрочной

В кабмине намерены дорабатывать систему дистанционного оформления жилищного кредита. В сентябре замглавы Минстроя Никита Стасишин обращался в Банк России с просьбой «дожать» возможность удалённой выдачи ипотеки, в том числе сделать «понятные механизмы для всех банков», передавал ТАСС.

Кроме того, общественная организация «Деловая Россия» просила вице-премьера Марата Хуснуллина и Центробанк сделать бессрочным дистанционное заключение ипотечных сделок и внести соответствующие изменения в «антиотмывочный» закон, регулирующий идентификацию клиентов банков, сообщали СМИ. В этом же письме отмечалось, что с апреля по август 2020 года девелоперы удалённо заключили 1,4 тысячи ипотечных договоров.

Льготная ипотека будет доступна до середины 2021 года

В связи с пандемией коронавируса в стране была установлена программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента годовых, на которую могут претендовать все граждане России. Сначала срок её действия ограничили до 1 ноября 2020 года, а потом продлили до 1 июля 2021 года.

Программа действует лишь в отношении строящегося или уже построенного жилья на первичном рынке. Купить вторичку или нежилое помещение по льготной ставке не получится. Ещё одно условие: покупать квартиры можно только у застройщика.

Требования по первоначальному взносу этим летом также были смягчены — теперь минимальный взнос составляет не 20, а 15 процентов от стоимости жилья.

При этом срок кредита неограничен, а ставка 6,5 процента годовых будет действовать на весь срок ипотеки. Разрешается в качестве первоначального взноса использовать маткапитал и другие виды господдержки.

Максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в остальных регионах — 6 миллионов рублей.

Источник: ПГ