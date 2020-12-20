Выплаты на детей от Путина: сколько пособий получат родители до 31 декабря 2020 года. Каков размер поддержки?

Всем семьи, где есть дети от 0 до 7 лет, могут получить новогодний подарок в размере 5 тыс. рублей. Выплаты будут производиться на каждого ребенка.

Планируется увеличить объем поддержки семей с детьми в размере до одного прожиточного минимума

Президент РФ Владимир Путин рассказал на пресс-конференции 17 декабря 2020 года каких выплат стоит ждать для семей с детьми. Многое может поменяться в 2021 году для таких семей, хотя здесь нужно учитывать прожиточный минимум на одного человека. А вот к Новому году президент РФ Владимир Путин приготовил настоящий подарок для каждого ребенка.

О каких выплатах на детей сообщил президент РФ Владимир Путин

Известно, что каждый год в России проходит пресс-конференция, на которой президент РФ Владимир Путин подводит итоги прошедшего года и отвечает на вопросы. Конференция 17 декабря 2020 года прошла не как обычно. Конференция прошла в режиме прямой линии, и президент не присутствовал в зале с журналистами, а общался с Ново-Огарево.

Все-таки стоит понимать, что в стране все еще бушует эпидемия коронавируса и эти меры просто необходимы. В самом конце пресс-конференции Владимир Путин сказал, что хочет завершить эту продолжительную беседу чем-то теплым, а не пафосным.

Поэтому речь пошла, конечно, о детях. Владимир Путин сказал:

«В ходе беседы несколько журналистов спросили меня, что планируется для поддержания семей с детьми. Беседуя с волонтерами, я услышал от некоторых из них идеи, касающиеся поддержки детей к Новому году. Как всем известно, 2020 год оказался непростым в связи с некоторыми ограничениями в связи с эпидемией коронавируса, поэтому массовые праздничные мероприятия мы вынуждены были отменить. А ведь каждый ребенок воспринимает Новый год, как настоящую сказку и ожидание чуда. Посоветовавшись с администрацией президента и правительством, мы решили сделать детям «скромный» подарок. Всем семьи, где есть дети от 0 до 7 лет, могут получить новогодний подарок в размере 5 тыс. рублей. Выплаты будут производиться на каждого ребенка»

На этой приятной ноте пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным закончилась.

Какие изменения ожидают семьи с детьми в 2021 году, по словам президента РФ

На пресс-конференции Владимиру Путину задавали несколько раз вопросы об изменениях в поддержке семей с детьми. Президент подчеркнул, что изменения конечно будут, и их стоит ждать уже с 1 января 2021 года. Планируется увеличить объем поддержки семей с детьми в размере до одного прожиточного минимума, из расчета на каждого ребенка.

Размер выплат будет зависеть от установленной возрастной категории ребенка. На данный момент есть несколько возрастных категорий:

от 0 до 1.5 лет;

от 1. 5 до 3 лет;

от 3 лет до 7 лет.

Если брать категорию детей 0-1, 5 года, то их размер пособия будет достигать прожиточного минимума на каждого ребенка. Если доход на каждого члена семьи составляет меньше 2 прожиточных минимумов, то тогда можно получить пособие на ребенка.

Если брать категорию детей 1,5-3 лет, то здесь тоже учитывается доход на каждого члена семьи. Выплату можно получить, если доход менее чем два прожиточных минимума. В этом случае выплаты будут осуществляться из материнского капитала. Выплату в размере 11 тыс. рублей на ребенка можно получить в том случае, если общий официальный доход семейной пары не выше 45 тыс. рублей в месяц. Сумма может быть разной в зависимости от проживания в том или ином регионе страны.

Если брать категорию детей 3-7 лет, то выплату можно получить в том случае, если общий доход в семье меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи. В качестве выплаты можно получить сумму в количестве ½ от прожиточного минимума на каждого малыша.

Многие эксперты уверены в том, что нужно не социальные пособия для детей пересматривать в России, а поднимать ее экономику на должный и стабильный уровень. Тогда и социальные пособия на детей не будут «не палочкой-выручалочкой», приятным дополнением.

Источник: 1rre.ru