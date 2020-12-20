История, как пропали туристы с детьми в подмосковных пещерах Сьяны

Известно, что туристы отправились изучать пещеры 17 декабря 2002 года, с тех самых пор они перестали выходить на связь.

Участники экспедиции заблудились в пещере и не могли самостоятельно отыскать выход

Российские информационные агентства сообщили, что в пещерах Сьяны пропали туристы. Позже стало известно, что пропавших туристов все же удалось обнаружить в той самой пещере, один из участников экспедиции показал поисковикам место, где были его товарищи.

В пещерах Сьяны пропали туристы

Сразу несколько авторитетных новостных порталов Российской Федерации 17 декабря 2020 года сообщили тревожную новость. Известно, что в пещерах, которые находятся в Подмосковье, среди которых были дети. Самому старшему ребенку в экспедиции — 12 лет, а младшему — 8. Информация получила подтверждения со стороны сотрудников экстренных служб. Известно, что туристы отправились изучать пещеры 17 декабря 2002 года, с тех самых пор они перестали выходить на связь.

В сообщении Telegram-канала «112» сказано, что туристы должны были выйти на связь 17 декабря 2020 года около 19:00, но этого так и не произошло. На данный момент известно, что к месту происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

К счастью, один из исчезнувших туристов был найден, это произошло утром 18 декабря 2020 года. Сообщается, что туриста обнаружили в шоковом состоянии неподалеку от входа в пещеру. Это взрослый. Этот человек не способен был ничего объяснить, но через некоторое время он рассказал о произошедшем. Позже стало известно, как набирали группу туристов и что произошло с ними в той пещере. По состоянию на 18 декабря 2020 года известно, что группа туристов была найдена, поисковикам удалось понять, где находятся все участники экспедиции, ориентируясь на одного из инструкторов.

Группу туристов набирали по объявлению

История с исчезновением группы туристов, большая часть из которых дети, привлекла внимание СМИ. По сообщению Telegram-канала Baza, участников экскурсии набрали случайным образом. Организаторы набирали всех желающих с помощью объявления, которое подали в социальной сети Instagram. После того, как группа туристов заблудилась, инструктор Сергей Боков решил оставить детей со вторым взрослым и отправился искать выход.

Сергей бродил по пещерам, его не было около двух часов, после чего инструктор наткнулся на спасателей. Мужчина указал экспертам примерный квадрат, где находится группа.

Что сейчас с группой туристов, которая пропала в пещере

Известно, что пропавшую группу туристов, которая исчезла в пещерах Московской области уже нашли. Telegram-канал Baza сообщает, что все, кто потерялся во время экскурсии, живы и здоровы, с ними все в порядке. Участники экспедиции заблудились в пещере и не могли самостоятельно отыскать выход. На данный момент известно, что их жизни ничего не угрожает.

Ранее несколько российских информационных агентств сообщали, что, группа туристов отправилась исследовать пещеры Сьяны в Московской области. Участники, среди которых было много детей, отправились в поход 17 декабря 2020 года, в тот же день они должны были выйти на связь, но этого так и не произошло. Через некоторое время к операции были подключены поисковики, МЧС и правоохранительные органы. Через несколько часов специалистам удалось обнаружить человека, который был у входа в пещеру, им оказался инструктор. Этот человек был в шоковом состоянии и не объяснял, что произошло, как оказалось, он блуждал по пещере несколько часов пытаясь найти выход.

Туристы пропали в искусственных пещерах

Известно, что Сьяны — это целая система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер. Система находится в Московской области. Это одна из самых крупных известных старинных систем, которые существуют на территории российского государства. Также Сьяны являются крупнейшей системой в Московской области. Сьяны — очень популярное место в РФ. Ежегодно в эти места приходит огромное количество туристов, например, по выходным систему посещают до 100 человек. На Новый год исследовать Сьяны отправляются 600 человек.

Больше всего Сьяны популярны во время праздников. Во время праздничных событий количество посетителей может превышать отметку в 2 тысячи человек.

Источник: 1rre.ru