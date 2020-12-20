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Перечислять пенсии на любые карты, а не только МИР, обязал ЦБ банки до 1 июля 2021 года

12:30 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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В связи с тем, что не все граждане успели получить эти карты, а также с необходимостью соблюдать режим самоизоляции, в ЦБ приняли решение продлить сроки перевода до 1 октября, а затем — до конца года.

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Центральный банк России продлил до 1 июля 2021 года перевод пенсий и иных социальных выплат россиян на карту «Мир». Об этом сообщается в информационном письме регулятора.

Изначально до 1 июля 2020 года должен был завершиться перевод пенсионеров, получающих выплату на банковские карты, на карту «Мир». В связи с тем, что не все граждане успели получить эти карты, а также с необходимостью соблюдать режим самоизоляции, в ЦБ приняли решение продлить сроки перевода до 1 октября, а затем — до конца года.

В письме ЦБ также указано, банки должны продолжить проведение операций по картам пенсионеров в случае истечения срока действия этих карт до 1 июля 2021 года.

Источник: ПГ

банки на карту пенсии Центральный банк
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