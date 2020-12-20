Новые правила оплаты наличными введут c 10 января 2021 года в России

Безналичные платежи в России начинают пользоваться все большей популярностью. Их доля на рынке в 2020 году выросла до 70%.

Оплата картой позволяет жителям следить за состоянием своего личного счета

С 2021 года в России начнут действовать новые правила оплаты наличными деньгами в магазинах и компаниях. Коснутся изменения процедуры перевода средств и снятия наличных в банкоматах банков. Нововведения заработают с 10 января.

Какие нововведения ждут россиян при оплате наличными с 10 января 2021 года

Согласно новому закону, банковская система будет строго контролировать операции, проводимые гражданами страны, касающиеся лизинга и страхования, работы ломбардов и мелких финансовых организаций. При этом платежи на анонимные счета контролю подлежать не будут.

Усилен будет контроль операций на сумму, превышающую 600 тысяч рублей. Такие правила позволят легче работать легальному бизнесу, а те, кто предпочитают «черную» бухгалтерию, должны будут искать новые лазейки для вывода средств и составления квартальных отчетов о доходах.

Безналичные платежи в России начинают пользоваться все большей популярностью. Их доля на рынке в 2020 году выросла до 70%. Оплата картой позволяет жителям следить за состоянием своего личного счета, а государству получать налоги в полном объеме, ведь скрыть банковскую операцию, в отличие от расчета наличными деньгами, достаточно трудно.

Почему в России не откажутся от оплаты наличными

Данные о том, что уже в скором времени в России полностью исчезнут наличные деньги, так как работа с банковскими картами более комфортная и выгодная для граждан страны, финансовые эксперты официально опровергают. Отказаться от наличных не получится, так как в некоторых сферах жизни общества без них не обойтись.

Расплачиваться наличными деньгами жители страны продолжают во многих видах общественного транспорта, на рынках, в мелких магазинах и в компаниях из сферы услуг. Во многих организациях до сих пор не предоставляется возможность расплатиться картой, так как именно такой вид расчета клиентов наиболее выгоден малому бизнесу.

Более трети россиян, согласно социологическим опросам, даже в век развития цифровых технологий предпочитают пользоваться исключительно наличными деньгами. Причиной является недоверие к банковской системе или цифровая неграмотность человека, в частности речь идет о пожилых людях.

Психологи привязанность граждан к наличным деньгам объясняют экономией. По данным исследований, с карты человек тратит гораздо больше, чем тогда, когда его доходы лежат перед ним наличными.

Наличные или карта: какой способ оплаты выгоднее

Несмотря на неуемную страсть консервативных россиян к наличным деньгам, уже через 5 лет, по прогнозам экспертов, их количество на рынке снизится к минимуму. И дело все в том, что работа с банковским счетом или картой имеет свои преимущества.

Банки предлагают клиентам всевозможные мотивирующие акции, которые привлекают граждан к безналичному расчету. Например, за оплату картой в отдельных магазинах можно получить специальные скидки и бонусы либо же вернуть часть средств путем зачисления на счет мобильного телефона или на саму карту. Такие программы предусмотрены практически во всех крупных финансовых организациях.

Причиной скорого отказа от наличных средств может стать и изменение образа жизни граждан в условиях меняющегося мира и непосредственно рынка товаров и услуг. Оплачивать картой в Интернете гораздо удобнее и выгоднее, ведь онлайн-покупки в последнее время считаются одним из самых популярных методов приобретения товаров, в том числе и из списка «первой необходимости».

Работать с картой гораздо проще, так как она минимизирует риск быть обманутым недобросовестным продавцом. При безналичном расчете и речи не может быть о том, что клиенту неправильно насчитают сдачу.

Риск остается только из-за большого количества кибермошенников, которые все больше претендуют на деньги граждан, хранящиеся на банковских счетах. Но если быть внимательными и не попадаться на их удочку, то в целом сохранность средств гарантирует финансовая организация.

Источник: 1rre.ru