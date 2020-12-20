Выплаты на детей от 3-7 лет: как увеличится путинское пособие с 1 января 2020 года

Сколько будут получать родители и опекуны дошкольников зависит от региона. В России средний прожиточный минимум, в среднем, составляет 11 468 руб.

Выплаты с 1 января 2021 года от 3 до 7 лет увеличатся до 100%

Выплаты на детей от 3 до 7 лет – относительно новое пособие, введенное в 2020 году. Ранее ежемесячные начисления охватывали семьи с малышами раннего детсадовского возраста. Детям до 3 лет долгое время полагалось символическое пособие из средств работодателя, введенное в середине 90-х гг. ХХ-го в. Новая выплата распространяется на более широкий возрастной диапазон. По указу Владимира Путина пособия продолжают платить на детей до 7 лет. Право нас начисление определяется соотношением семейного дохода к прожиточным минимумам.

Несовершеннолетним в России положена социальная поддержка. Выплачивать ее начинают с постановки беременной женщины на учет. Сегодня детские пособия часто формируются за счет средств работодателей. Если во время декретного отпуска компания обанкротилась или сотрудничество прекратилось по другой причине, нагрузка перекладывается на социальные службы. Из-за пандемии коронавируса поддержка временно распространилась на детей до 16 лет. Но в этом случае семьи могли получить единовременные выплаты. На постоянной основе в 2021 году начисляется пособие с трех до семи лет. Поддержка предназначена официальным гражданам России.

На сколько повысят выплаты детям 3-7 лет

Изначально новая дотация составляла половину регионального прожиточного минимума. В среднем, одному родителю полагалась выплата на ребенка в размере 5 500 рублей. Вскоре ситуация изменится. Выплаты с 1 января 2021 года от 3 до 7 лет увеличатся до 100% территориального прожиточного минимума за прошлый 2-й квартал.

Изменения коснутся и других пособий на детей. Повышать сумму правительство намерено за счет индексации и календарных отклонений. Сколько будут платить детям (точнее, их родителям и опекунам) еще неизвестно. Но размер пособия точно увеличится. Изменения, в частности, происходят за счет нового МРОТ, поднявшегося до 12 792 рублей. Семьи может ожидать и дополнительное повышение. Дети 3-7 лет с группой инвалидности получают специальные пособия и льготы.

Кому положены пособия, и как их получить

Далеко не всем семьям с первоклассниками (будущими и действующими) повысят пособия до 7 лет на 50% за январь 2021 года и последующие месяцы. Наличие детей – далеко не единственный фактор, определяющий право на поддержку. Основное условие – ежемесячный доход на члена семьи меньше прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего отчетного периода. В это случае детские пособия останутся на прежнем уровне – 50% фиксированной планки. Увеличение до полного прожиточного минимума полагается семье, где поддержка не обеспечивает установленный минимум на душу населения.

Граждане, кому предназначены средства, могут получать их, подав соответствующие документы. Список включает:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке (при наличии);

информацию о доходах за рассматриваемый период.

Как показывают последние новости с официального сайта «Госуслуг», необходимо предоставить сведения о поступлениях за июнь 2019 – май 2020 гг. В связи с пандемией коронавируса социальные службы временно упрощали принципы начисления детских пособий и других выплат. Те, кому положена дотация, могли получать ее без подачи пакета документов. Информацию соцслужбы получали из собственных баз данных. В 2021 году необходимость посещения кабинетов, очевидно, вернется. Но распространение онлайн-сервисов позволит семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум, оформлять поддержку удаленно.

Как будут начисляться пособия

Получать средства социальной поддержки граждане долгое время могли на банковские карты Visa и MasterCard. С января 2021 года семье или родителю-одиночке средства будут поступать на специальный счет. Вся сумма пособия на детей от 3 до 7 лет отправляется на карту «МИР». Важно оформить ее до конца текущего года. Предполагалось, что переход на новую систему закончится до октября. Но власти неправильно рассчитали, сколько времени потребуется процессу. Будут ли дотации доступны гражданам без карты после 2021-го зависит от их типа. На новый счет начнут выплачивать семьям детские пособия, регламентируемые ФЗ №81. Переход на «МИР» был сделан для отделения социальных средств от международных платежных систем. Граждане, услышавшие новость о повышении пособий недавно, могут задуматься о получении карты. Если средства поступали на банковский счет, ее наличие критично.

Граждане, кому положены социальные дотации, не обязаны оформлять новую карту. Семьи с детьми до 7 лет могут получать пособия через Почту России. Размер дотации не уменьшится. Но люди будут зависеть от графика работы почтальонов. Оформить услугу можно, подав соответствующее заявление.

Поддержка семей с детьми 3-7 лет в Москве

Сколько будут получать родители и опекуны дошкольников зависит от региона. В России средний прожиточный минимум, в среднем, составляет 11 468 руб. Северные регионы демонстрируют большие планки из-за суровых условий проживания. Будут ли родители получать увеличенное пособие на ребенка 3-7 лет зависит от официального места проживания отпрыска. Если семья работает на Севере, оставив малыша с родственниками в теплом регионе, очевидно, что поддержка будет осуществляться по местным котировкам.

Крупные города традиционно требуют больших расходов. В Москве прожиточный минимум в основе пособия для детей от 3 до 7 лет составляет 17 841 рубль. Оформить дотацию жители столицы могут через официальный сайт Сергея Собянина. Для этого москвичам понадобятся те же документы, что и жителям остальных регионов. Но, в отличие от большинства субъектов РФ, столица лояльнее к уровню доходов. В Москве максимальный среднедушевой доход для получения пособия на детей от 3 до 7 лет слегка превышает 71 000 рублей. Для многих регионов действует меньшая планка. Получить столичные льготы могут люди, зарегистрированные в Москве (включая ребенка). Услуга оформляется в течение 10 рабочих дней. Согласно данным портала mos.ru, пособие москвичам предоставляется на отпрысков до 18 лет.

Другие пособия

Социальные службы поддерживают не только семьи с детьми 3-7 лет. Долгое время категорией, кому полагались основные пособия, были родители младенцев. Поддержка сосредотачивалась на детях до 1,5 и 3 лет.

Дополнительно в России предусмотрены пособия по:

постановке на учет при беременности;

родам;

усыновлению инвалидов.

Отдельные виды поддержки предоставляются женам военнослужащих. Каждая семья имеет право на материнский капитал. Как и пособие по родам, это – фиксированная сумма. Сколько будут получать семьи с детьми до 1,5, 3 и 7 лет зависит от региональных ставок. Пособия традиционно рассчитываются, отталкиваясь от местного прожиточного минимума и коэффициентов.

Семья рискует лишиться поддержки, несмотря на право на нее. Социальные службы отказывают в выплате пособия при:

предоставлении неправильных, неполных или тративших силу документов;

уже действующей поддержке для одного из родителей;

выходе ребенка из рассматриваемого возрастного диапазона.

С 2020-го семьи получили новое пособие. Средства в размере 50% регионального прожиточного минимума выделяются на каждого ребенка от 3 до 7 лет при низких доходах ячейки общества. Родители, попадающие в возрастной диапазон с 2021 года, могут рассчитывать на повышенное в 2 раза пособие. Но такое увеличение предусмотрено только для малоимущих, чьи доходы не повышаются до необходимой планки стандартной дотацией.

Источник: Пронедра