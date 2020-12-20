Путин назвал срок и условие индексации пенсий работающим пенсионерам

«Как известно, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — констатировал Владимир Путин.

Ежегодная индексация предусмотрена в России ежегодно с 1 января

Возобновят ли индексацию пенсий работающих пенсионеров, которую отменили принятием соответствующего закона еще в 2015-м году, будет напрямую зависеть от обеспеченности федерального бюджета. Президент России Владимир Путин заявил об этом в ходе большой итоговой пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря 2020 года.

Главным условием для возврата властями индексации пенсионных выплат продолжающих трудовую деятельность пожилых россиян является бюджетная обеспеченность. Глава российского государства ответил таким образом на соответствующее обращение граждан.

Что Путин сказал о пенсиях на «Прямой линии» 17 декабря 2020 года?

«Как известно, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — констатировал Владимир Путин.

Российский лидер указал здесь на наличие «определенных тонких элементов» незачета ряда компонентов пенсионного обеспечения в процессе определения конечных результатов для пенсионеров.

«С этим точно совершенно нужно разобраться», — резюмировал политик.

Президент также выступил с призывом к чиновникам, чтобы они подумали о тех категориях пожилых граждан, которым остро необходима сегодня дополнительная социальная поддержка государства.

Путин пообещал обеспечить индексацию пенсий на 6,3%

Владимир Путин напомнил общественности о том, что на наступающий 2021-й год запланировано повышение пенсионных выплат граждан на 6,3%. Президент подчеркнул, что эта индексация окажется выше прогнозируемого уровня инфляции (четыре процента).

«Мы сделаем все, чтобы это обеспечить», — дал обещание глава государства

Параметры индексации пенсий закрепили поправки Путина к реформе

Следует отметить, что параметры индексации страховых пенсионных выплат неработающих пенсионеров вплоть до 2024-го года закрепили еще поправки президента к масштабной пенсионной реформе.

Ежегодная индексация предусмотрена в России ежегодно с 1 января. Рост пенсий россиян должен составить таким образом:

в 2021 г. – 6,3%;

в 2022 г. – 5,9%;

в 2023 г. – 5,6%;

в 2024 г. – 5,5%.

Против индексации пенсий выступил Минфин

В октябре уходящего года стало известно о том, что Минфин против повышения пенсий работающих пожилых россиян. Руководитель финансового ведомства Антон Силуанов сделал соответствующее заявление в ходе заседания в Госдуме РФ.

Министр финансов России назвал пенсии компенсациями людям за их утраченные заработки. Г-н Силуанов тогда подчеркнул: если получающий пенсию пенсионер еще и продолжает работать, то свой заработок он, следовательно, не утратил.

Глава отечественного Минфина также сказал, что зарплаты в нашей стране в последние несколько лет растут в среднем выше темпов инфляции. В перспективе, по прогнозам экономистов, заработные платы россиян тоже продолжат расти.

Антон Силуанов полагает, что вопрос, связанный с индексацией пенсий, заключается даже не в финансах, а «в некой справедливости». В поддержке со стороны государства остро нуждаются, по мнению чиновника, пенсионеры, которые не работают.

Источник: Пронедра