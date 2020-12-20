Инфаркт - симптомы заболевания у женщин

В отличие от мужчин, инфаркт у женщин нередко может протекать не так ярко и выраженно, и обычно в более зрелом возрасте. Но помощь нужна также быстро, чтобы свести к минимуму осложнения и последствия

Болезни сердца являются ведущей причиной смерти в нашей стране, особенно в пожилом возрасте. На их долю в течение всей жизни приходится в пять раз больше случаев гибели женщин, чем от рака груди. Причем, у женщин 20% острых инфарктов протекают бессимптомно. В зоне особого риска пациентки, страдающие диабетом – они с большей вероятностью будут иметь атипичные симптомы, похожие на проблемы с легкими или желудком.

При появлении первых признаков инфаркта важно важна незамедлительная помощь врачей. В идеале – при первых признаках сердечного приступа. Но около трети женщин не испытывают боли в груди, 71% женщин сообщают о гриппоподобных симптомах, которые могут длиться от 2 недель до 1 месяца, прежде чем женщина почувствует более сильный дискомфорт или сильную одышку.

Недостаточная осведомленность пациентов может способствовать тому, что о более легких симптомах инфаркта, с которыми сталкиваются некоторые женщины, они не сообщают персоналу отделений неотложной помощи.

Что такое инфаркт

Острый инфаркт миокарда – это перекрытие коронарной артерии, приводящее к некрозу (гибели) мышцы миокарда с последующим образованием рубца. Как и всем остальным частям нашего тела, сердцу для нормальной работы требуется хороший запас кислорода. Коронарные артерии удовлетворяют эту потребность. Но из-за нездорового питания и образа жизни на стенках коронарных артерий образуются жировые отложения или бляшки, которые со временем могут превратиться в закупорку. Любая закупорка артерии не позволяет крови достигать части сердечной мышцы. Это вызывает ишемию сердца – состояние, при котором часть сердца лишена кислорода. Когда ишемию не замечают или не лечат слишком долго, сердечные ткани начинают отмирать и приводят к инфаркту миокарда (его также называют сердечным приступом). У мужчин и женщин есть различия в механизмах инфаркта. Существует значительное число женщин с нормальными артериями на ангиограмме (изображении сосудов, после введения в них контрастного вещества), которые демонстрируют биохимические или визуальные признаки инфаркта. Более одной трети женщин с инфарктом, несмотря на отсутствие явной ишемической болезни сердца, при обследовании с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования имеют разрыв бляшки и изъязвление. Исследования показали, что пациенты женского пола с инфарктом миокарда в среднем старше пациентов мужского пола и имеют больше сопутствующих заболеваний (например, ожирение, гипертензию, диабет, проблемы психического здоровья). Некоторые различия есть и в симптоматике инфаркта.