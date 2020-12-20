Инфаркт - симптомы заболевания у женщин

Болезни сердца являются ведущей причиной смерти в нашей стране, особенно в пожилом возрасте. На их долю в течение всей жизни приходится в пять раз больше случаев гибели женщин, чем от рака груди. Причем, у женщин 20% острых инфарктов протекают бессимптомно. В зоне особого риска пациентки, страдающие диабетом – они с большей вероятностью будут иметь атипичные симптомы, похожие на проблемы с легкими или желудком.
При появлении первых признаков инфаркта важно важна незамедлительная помощь врачей. В идеале – при первых признаках сердечного приступа. Но около трети женщин не испытывают боли в груди, 71% женщин сообщают о гриппоподобных симптомах, которые могут длиться от 2 недель до 1 месяца, прежде чем женщина почувствует более сильный дискомфорт или сильную одышку.
Недостаточная осведомленность пациентов может способствовать тому, что о более легких симптомах инфаркта, с которыми сталкиваются некоторые женщины, они не сообщают персоналу отделений неотложной помощи.
Что такое инфаркт
Острый инфаркт миокарда – это перекрытие коронарной артерии, приводящее к некрозу (гибели) мышцы миокарда с последующим образованием рубца.
Как и всем остальным частям нашего тела, сердцу для нормальной работы требуется хороший запас кислорода. Коронарные артерии удовлетворяют эту потребность. Но из-за нездорового питания и образа жизни на стенках коронарных артерий образуются жировые отложения или бляшки, которые со временем могут превратиться в закупорку. Любая закупорка артерии не позволяет крови достигать части сердечной мышцы. Это вызывает ишемию сердца – состояние, при котором часть сердца лишена кислорода. Когда ишемию не замечают или не лечат слишком долго, сердечные ткани начинают отмирать и приводят к инфаркту миокарда (его также называют сердечным приступом).
У мужчин и женщин есть различия в механизмах инфаркта. Существует значительное число женщин с нормальными артериями на ангиограмме (изображении сосудов, после введения в них контрастного вещества), которые демонстрируют биохимические или визуальные признаки инфаркта. Более одной трети женщин с инфарктом, несмотря на отсутствие явной ишемической болезни сердца, при обследовании с помощью внутрисосудистого ультразвукового исследования имеют разрыв бляшки и изъязвление.
Исследования показали, что пациенты женского пола с инфарктом миокарда в среднем старше пациентов мужского пола и имеют больше сопутствующих заболеваний (например, ожирение, гипертензию, диабет, проблемы психического здоровья). Некоторые различия есть и в симптоматике инфаркта.
Причины инфаркта у женщин
Инфаркт возникает из-за повреждения коронарных артерий в сердце. Коронарные артерии блокируются по разным причинам, и это приводит к нехватке кислорода в сердце. Это состояние известно как ишемическая болезнь сердца, которая является основной причиной большинства сердечных приступов.
В других случаях сердечный приступ происходит, когда бляшка, образующаяся в сердце, разрывается, позволяя холестерину и другим веществам попасть в кровоток. Во время разрыва сгусток крови блокирует снабжение сердца кислородом.
В редких случаях сердечный приступ вызван спазмом кровеносных сосудов.
Вообще есть несколько факторов риска, связанных с инфарктом, которые невозможно контролировать или изменять, например:
- пол – мужчины более подвержены сердечным заболеваниям и сердечным приступам, чем женщины;
- история семьи – передавшаяся от предков генетическая болезнь сердца, которую невозможно контролировать или изменить, может вызвать сердечный приступ;
- возраст – люди старше 65 лет подвергаются большему риску сердечного приступа.
Но есть и другие факторы, которые можно снизить:
- курение – длительное воздействие табачного дыма может вызвать сердечные заболевания;
- ожирение – избыточный вес может стать причиной серьезной опасности для здоровья из-за высокого уровня холестерина, высокого уровня триглицеридов, высокого кровяного давления и диабета, однако, регулярные упражнения для снижения веса могут уменьшить риск сердечного приступа;
- стресс – он вызывает нежелательное воздействие на сердце, что увеличивает вероятность его остановки;
- повышенное артериальное давление – если женщина страдает от высокого кровяного давления, важно мониторить его и держать под контролем с помощью соответствующих лекарств;
- диабет – повышение уровня сахара в крови и недостаточное поступление инсулина могут повредить разные органы тела, включая сердце;
- неправильное питание – важно соблюдать сбалансированную диету каждый день, которая должна включать в себя свежие фрукты и овощи, а употребление жирной пищи нужно сократить – она приводит к сердечным заболеваниям;
- алкоголизм – чрезмерное употребление алкоголя является фактором риска сердечного приступа.
У женщин есть и дополнительные факторы риска инфаркта:
- беременность;
- снижение выработки гормонов эстрогенов после менопаузы.
Лечение инфаркта у женщин
Диагностика
Чтобы подтвердить диагноз «инфаркт», врачи использую следующие тесты:
Электрокардиограмма (ЭКГ) – электрическая картина сердцебиения регистрируется через электроды, прикрепленные к коже. Травмированное сердце посылает нерегулярные импульсы, которые можно наблюдать на пленке, и это указывает на признаки инфаркта.
Эхокардиограмма – звуковые волны проходят через сердце от устройства, называемого преобразователем, которое прижимается к груди. Эта процедура дает видеоизображения сердца. Изображения, полученные с помощью эхокардиограммы, помогают точно определить место повреждения.
Коронарная катетеризация (ангиограмма) – катетер вводится через артерию от ноги или паха до сердца. Затем через катетер пропускают цветной краситель, чтобы артерии в сердце были видны. Делается рентгеновский снимок, чтобы увидеть закупорку артерии сердца.
Анализ крови – повреждение сердечной мышцы можно определить с помощью анализа крови. Наличие в крови сердечных ферментов указывает на инфаркт.
КТ или МРТ сердца. Они дают детальные изображения сердца и грудной клетки. Это помогает врачу легко диагностировать проблему. На изображениях четко видна степень повреждений от сердечного приступа.
Современные методы лечения
После постановки диагноза врач незамедлительно принимает меры для решения проблемы с помощью следующих процедур:
Ангиопластика – эта процедура проводится для удаления бляшек в кровеносных сосудах и помогает открыть заблокированную артерию с помощью тонкого зонда с баллончиком на конце.
Стентирование – артерия остается открытой после ангиопластики за счет трубки из проволочной сетки, называемой стентом, которая вставляется в артерию.
Операция по шунтированию сердца – эта операция проводится для того, чтобы направить кровоток вокруг заблокированных артерий.
Некоторые лекарства также помогают при лечении сердечного приступа, например:
- нитроглицерин – его вводят для открытия кровеносных сосудов и улучшения притока крови к сердцу, кроме того, он снимает боль в груди;
- препараты, разжижающие кровь, такие как антиагреганты и антикоагулянты;
- обезболивающие средства;
- препараты для разрушения сгустков;
- лекарства от высокого кровяного давления.
Профилактика инфаркта у женщин в домашних условиях
По мере того, как женщина становится старше, важно осознавать факторы риска, которые могут повлиять на риск развития ишемической болезни сердца. Чем больше факторов риска, тем выше шансы инфаркта. Факторы риска включают:
- повышенное артериальное давление;
- высокое содержание холестерина в крови;
- диабет;
- курение;
- лишний вес;
- недостаточная физическая активность.
Выявление факторов риска и управление ими на ранней стадии поможет снизить риск сердечного приступа в будущем. Всем женщинам старше 40 лет нужно посещать терапевта для проверки здоровья. Вы должны проверять ваш риск развития сердечно-сосудистых патологий каждые 5 лет, контролировать свое кровяное давление и уровень холестерина.