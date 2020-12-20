Какие выплаты и новогодние подарки ожидают пенсионеров в декабре 2020 года

С начала месяца в прессе появились сообщения о двойных выплатах для пожилых граждан

Российские власти приготовили гражданам подарки на новый 2021 год. Так, в декабре предполагается единовременная выплата пенсионерам на сумму почти до 7 000 руб. Размер дотации вырастает в некоторых регионах Так, московские пенсионеры могут получить до 20 тысяч рублей. Выплата в декабре ожидает не всех пожилых граждан. Похожие меры поддержки действуют во многих российских регионах. Но столица традиционно относится к субъектам с максимальными единовременными выплатами.

В декабре 2020-го СМИ сообщили сразу о нескольких новых льготах, введенных для различных категорий населения. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте 3-7 лет. Социальная поддержка распространилась и на пенсионеров. Власти традиционно учли график работы служб на новогодних каникулах и перераспределили время начисления пособия. Некоторым пенсионерам оно придет преждевременно.

Кому зачислят пенсии за январь 2021-го в декабре

С начала месяца в прессе появились сообщения о двойных выплатах для пожилых граждан. Могло показаться, что пенсионерам назначили новое пособие. Реальность оказалась проще. Из-за новогодних каникул правительство решило заранее перечислить на банковские счета граждан средства за январь 2021 года.

Пенсии начисляют в разные дни. Гражданам, получающим средства в первых числах месяца, январские выплаты поступят в декабре. Смещение графика касается только пожилых россиян, пользующихся картами «МИР». С января 2021 года только они могут принимать социальные средства. Если пенсия приходит на почту, получатель, скорее всего, не ощутит изменений в графике. Структура должна заработать 4 января.

Новогодние выходные традиционно длятся до 9-11 января. В этот период работу продолжают предприятия непрерывного цикла и другие службы, чей график не предполагает длительных простоев. Банки (или их отделы работы с клиентами) в данный перечень не входят. Но правило о выплате пенсий №109 запрещает задержки. Досрочное начисление предотвращает ущемление прав граждан.

Федеральные единовременные новогодние выплаты пенсионерам

Кроме «двойной» пенсии декабрь 2020 принесет реальные бонусы. Пожилых граждан ожидают единовременные выплаты за:

стаж – официально отработавшие более 30 лет россияне получат около 7 тысяч рублей;

содержание 3 и более иждивенцев или студентов на очной форме обучения – треть основы пенсии (5 686,25 рубля на 2020-й);

проживание в сельской местности – четверть фиксированной часть пособия — минимум 1 420 рублей.

Возраст также может стать причиной дополнительных начислений. При исполнении в декабре 80 лет человеку полагается единовременная выплата, точнее – удвоение фиксированной части пенсии. Новая ставка будет действовать только для граждан, получающих страховые выплаты.

Неработающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в декабре, могут заметить существенный рост пособия. Согласно законодательству, они единовременно получают индексацию за весь период занятости. Если человек решит возобновить работу в 2021 году, перерасчет вновь приостановят на текущем уровне. Очередная индексация пройдет после увольнения.

Депутаты предлагали расширить программу поддержки пожилого населения и ввести дополнительные выплаты, как во время весеннего карантина. Представители «Справедливой России» предлагали выделить средства в размере 10 тысяч рублей на человека. Деньги предназначались пожилым и малоимущим гражданам как новогодний подарок. Депутаты предполагали, что эта, или меньшая (3 000 рублей) сумма не пробьет брешь в бюджете. Но инициатива пока не нашла поддержки из-за больших расходов резервного фонда, вызванных ростом числа заболевших Covid-19.

Источник: Пронедра