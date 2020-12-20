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"Вектор": доказал эффективность российская вакцина от ВИЧ

17:30 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Впервые о том, что в России разработана вакцина от ВИЧ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря.

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Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.

Вакцина от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, способна вырабатывать антитела к вирусу, что подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.

"ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты после двукратной вакцинации были зафиксированы у 100% добровольцев, антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы - у 80%", - сказали в "Векторе".

В Центре уточнили, что первая фаза клинических исследований вакцины "КомбиВИЧвак" проводилась в 2011 году, и они подтвердили, что "вакцина является безопасной, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ".

В настоящий момент в "Векторе" на платформе "КомбиВИЧвак" разработан усовершенствованный вариант вакцины - "КомбиВИЧвак-Ново". Эффективность вакцины против ВИЧ может быть определена в дальнейших клинических исследованиях.

Впервые о том, что в России разработана вакцина от ВИЧ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова 1 декабря.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, разрешение на клинические исследования вакцины "КомбиВИЧвак" было выдано в 2013 году, они будут продолжаться до конца 2021 года.

Испытания проводятся на 240 добровольцах в двух медорганизациях - медсанчасти ФМБА и инфекционном центре, оба учреждения находятся в Новосибирской области.

В "Векторе" сообщили, что профилактическая вакцина против ВИЧ/СПИДа является полиэптопной, то есть содержит небольшие фрагменты основных вирусных белков, которые являются высоко консервативными для трех субтипов ВИЧ-1 (А, В и С).

"Преимущества полиэпитопных вакцин в том, что они включают в себя только необходимые для формирования специфического иммунитета фрагменты вирусных белков, не содержат в своем составе полноразмерных структур вируса, которые могут являться факторами патогенности и/или могут ингибировать формирование протективного иммунитета или стимулировать развитие аутоиммунных реакций", - уточнили в научном центре.

Разработчики отмечают, что активность антител в новом варианте вакцины "Вектора" от ВИЧ в десять раз выше, чем в исходном.

"Для завершения разработки вакцины "КомбиВИЧвак" необходимо проведение клинических исследований, регистрация вакцины в Российской Федерации", - уточнили в "Векторе".

Источник: Интерфакс

вакцина вич испытания НЦ "Вектор"
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От редакции

Делали бесплатные тесты по возможности?

Балыбин Евгений, 20 декабря 2020 17:45
Полагаю, это прорыв! Поздравляю учёных Вектора, желаю дальнейших успехов в научных и практических разработках.

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