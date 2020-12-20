Снежные заносы и -13 ждут жителей по прогнозу погоды в Бердске 20 декабря 2020 года

Ночью и утром при прояснениях изморозь

Метеорологическая обстановка: Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, метели, по северо-западу преимущественно без осадков. Ночью и утром при прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -19, -24°С, при облачности -11, -16°С, по северо-западу до -30°С, днем -17, -22°С, местами -8, -13°С.