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Насильника и убийцу юной девушки в гараже поймали спустя 19 лет назад

13:48 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Помогла ДНК-экспертиза. Почти все эти годы злой сидел в тюрьме за иное преступление. И вышел в 2019 году.

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Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела, об изнасиловании и убийстве, совершенных в 2001 году.

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела, об изнасиловании и убийстве, совершенных в 2001 году.

Как сообщалось ранее, 2 мая 2002 года на территории гаражно-строительного кооператива № 82 «Жигули» города Сургут обнаружено тело женщины в возрасте около 20 лет с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений. С целью раскрытия этого и других преступлений, совершенных в прошлые годы, в следственном управлении создана следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и сотрудников уголовного розыска. Проведенные по уголовному делу следственно-оперативные мероприятия, а также использование современных методов исследования следов преступления, позволили установить лицо, причастное к совершению преступления.

Так, по результатам проверки по федеральной базе данных генетического профиля одного из осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении на территории Омской области, установлено его совпадение с генетическим профилем следов биологического происхождения, обнаруженных и изъятых на месте обнаружения тела потерпевшей. По ДНК-профилю установлена личность фигуранта дела, им оказался уроженец Сургутского района 1984 года рождения, освобожденный в 2019 году из исправительного учреждения в связи с отбытием наказания за разбойное нападение и убийство, совершенные в 2004 году. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п.«к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием).

В ходе дальнейшего расследования установлено, что в декабре 2001 года в темное время суток, обвиняемый, встретив на улице ранее не знакомую ему местную жительницу, завел ее внутрь гаражей, где изнасиловал. Затем, разозлившись на оскорбления потерпевшей, убил ее. Тело перенес на край гаражного ряда и оставил под стоявшими бетонными плитами, а сам покинул место происшествия. Тело потерпевшей обнаружено спустя полгода владельцем одного из гаражей.

В ходе следствия обвиняемый свою вину признал частично, вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли результаты экспертиз, оперативно-розыскных мероприятий, многочисленных допросов и иных следственных действий.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: След.ком. РФ

2002 гаражи износилование убийство Следственный комитет РФ
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