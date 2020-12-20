20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Инфекционной больницы на 500 коек за 4,5 млрд рублей построят в Новосибирске

17:15 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
1

Предполагается, что больница будет аналогична проекту, который реализован в Татарстане в 2020 году.

% name% title
Губернатор Андрей Травников и Первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков обсудили 18 декабря в Москве вопросы строительства в Новосибирской области современного инфекционного госпиталя.

Губернатор Андрей Травников и Первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков обсудили 18 декабря в Москве вопросы строительства в Новосибирской области современного инфекционного госпиталя. С инициативой строительства новой больницы Андрей Травников ранее обратился в Правительство и Государственную Думу Российской Федерации.

Предложение главы региона получило поддержку – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. «Требуется новый комплекс, и опираясь на постановление Государственной Думы мы выбрали самый лучший проект, он реализован в двух субъектах Российской Федерации. Теперь наша задача в кратчайшие сроки сделать привязку, получить экспертизу. Думаю, что мы за первый, максимум второй квартал 2021 года это сделаем, и будем обращаться в Правительство, в Госдуму РФ с просьбой выйти на поправки, и начать финансировать стройку уже в следующем году», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Инициативу главы региона поддержал Первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков. «Особое внимание мы уделяем обсуждению вопроса строительства новой инфекционной больницы на 500 коек в Новосибирске. Это крайне необходимый объект для всей Новосибирской области. Нам удалось сделать запись в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы рекомендации Правительству – обязательно предусмотреть средства в бюджете на строительство этого объекта. Сейчас нужно определиться с проектно-сметной документацией и добиваться того, чтобы деньги на это были выделены», –  считает он.

Предполагается, что больница будет аналогична проекту, который реализован в Татарстане в 2020 году. Это может ускорить утверждение проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость строительства современной модульной инфекционной больницы в Новосибирске оценивается в 4,5 млрд рублей.

Для справки
Общая площадь здания инфекционного корпуса, построенного в Казани всего за 100 дней, составляет более 17,5 тыс. кв. метров, его мощность – 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. В корпусе организованы приемно-диагностическое отделение, 12-местное отделение анестезиологии и реанимации, блоки приготовления молочных смесей и обеззараживания отходов, 20 одноместных палат, 5 боксированных отделений, лаборатория. Больница оснащена современным оборудованием – аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ.

Источник: Правительство НСО

500 коек ИВЛ инфекционная больница рентген узи Александр Жуков Андрей Травников
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам такая инициатива?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"В 1993-м денежное довольствие не платили, и пенсии не платили": зачем меняли летом Конституцию, ответил Путин
18:15 20-12-2020
Выплаты на детей от Путина: сколько пособий получат родители до 31 декабря 2020 года. Каков размер поддержки?
18:00 20-12-2020
Выплаты на детей от Путина: сколько пособий получат родители до 31 декабря 2020 года. Каков размер поддержки?
Конец света сегодня: Предсказание Ванги о 20 декабря 2020 года 1
17:50 20-12-2020
Конец света сегодня: Предсказание Ванги о 20 декабря 2020 года
У Молодёжного чемпионата мира по хоккею - 2023 появилась эмблема. Оцените
17:45 20-12-2020
У Молодёжного чемпионата мира по хоккею - 2023 появилась эмблема. Оцените
"Вектор": доказал эффективность российская вакцина от ВИЧ 1
17:30 20-12-2020
Пропавшая с двумя дочками семья на Cadillac Escalade нашлась: улетели в Москву 1
17:28 20-12-2020
Пропавшая с двумя дочками семья на Cadillac Escalade нашлась: улетели в Москву
Трое погибли в столкновении КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском
17:24 20-12-2020
Трое погибли в столкновении КамАЗа и ВАЗа на трассе Р-255 под Новосибирском
Инфекционной больницы на 500 коек за 4,5 млрд рублей построят в Новосибирске
17:15 20-12-2020
Инфекционной больницы на 500 коек за 4,5 млрд рублей построят в Новосибирске
Какие выплаты и новогодние подарки ожидают пенсионеров в декабре 2020 года 2
17:00 20-12-2020
Какие выплаты и новогодние подарки ожидают пенсионеров в декабре 2020 года
Загадываем желание с 20 на 21 декабря 2020 на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно точно-точно сбылось. Рассказываем как
16:48 20-12-2020
Загадываем желание с 20 на 21 декабря 2020 на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно точно-точно сбылось. Рассказываем как