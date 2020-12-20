Инфекционной больницы на 500 коек за 4,5 млрд рублей построят в Новосибирске

Предполагается, что больница будет аналогична проекту, который реализован в Татарстане в 2020 году.

Губернатор Андрей Травников и Первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков обсудили 18 декабря в Москве вопросы строительства в Новосибирской области современного инфекционного госпиталя.

Губернатор Андрей Травников и Первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков обсудили 18 декабря в Москве вопросы строительства в Новосибирской области современного инфекционного госпиталя. С инициативой строительства новой больницы Андрей Травников ранее обратился в Правительство и Государственную Думу Российской Федерации.

Предложение главы региона получило поддержку – в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 гг. внесена рекомендация о выделении средств на строительство нового медицинского учреждения. «Требуется новый комплекс, и опираясь на постановление Государственной Думы мы выбрали самый лучший проект, он реализован в двух субъектах Российской Федерации. Теперь наша задача в кратчайшие сроки сделать привязку, получить экспертизу. Думаю, что мы за первый, максимум второй квартал 2021 года это сделаем, и будем обращаться в Правительство, в Госдуму РФ с просьбой выйти на поправки, и начать финансировать стройку уже в следующем году», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Инициативу главы региона поддержал Первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков. «Особое внимание мы уделяем обсуждению вопроса строительства новой инфекционной больницы на 500 коек в Новосибирске. Это крайне необходимый объект для всей Новосибирской области. Нам удалось сделать запись в постановление о принятии федерального бюджета на 2021-2023 годы рекомендации Правительству – обязательно предусмотреть средства в бюджете на строительство этого объекта. Сейчас нужно определиться с проектно-сметной документацией и добиваться того, чтобы деньги на это были выделены», – считает он.

Предполагается, что больница будет аналогична проекту, который реализован в Татарстане в 2020 году. Это может ускорить утверждение проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость строительства современной модульной инфекционной больницы в Новосибирске оценивается в 4,5 млрд рублей.

Для справки

Общая площадь здания инфекционного корпуса, построенного в Казани всего за 100 дней, составляет более 17,5 тыс. кв. метров, его мощность – 232 койки с возможностью расширения до 504 коек. В корпусе организованы приемно-диагностическое отделение, 12-местное отделение анестезиологии и реанимации, блоки приготовления молочных смесей и обеззараживания отходов, 20 одноместных палат, 5 боксированных отделений, лаборатория. Больница оснащена современным оборудованием – аппараты ИВЛ, компьютерный томограф, рентгенологическое, эндоскопическое оборудование, аппараты УЗИ.

Источник: Правительство НСО