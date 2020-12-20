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Новогодний подарок - деньги 100 рублей дарит МУП КБУ жителям Бердска. Узнай условия

12:48 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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МУП "КБУ" совместно с Системой "Город" запускают акцию: При первой оплате услуг МУП "КБУ" в мобильном приложении "Квартплата+" (6+) вы получаете дополнительные 100 руб. на оплату услуг в следующем месяце.

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Акция
МУП "КБУ" совместно с Системой "Город" запускают акцию: При первой оплате услуг МУП "КБУ" в мобильном приложении "Квартплата+" (6+) вы получаете дополнительные 100 руб. на оплату услуг в следующем месяце.
Акция действует в период с 01.12.2020 г. по 28.02.2021 г.
Оплата услуг в мобильном приложении возможна с помощью банковских карт Visa, Mastercard, Maestro и "Мир" любого банка РФ.
Устанавливайте приложение "Квартплата+"(6+)  по ссылкам - Google Play, App Store, оплачивайте коммунальные услуги МУП "КБУ" и передавайте показания счетчиков в одном месте - быстро и удобно!
Подробные условия акции можно посмотреть по ссылке.
*Минимальная сумма оплаты - 500 р.
Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроке, месте и порядке получения бонусов (100 руб.) - на kvartplata.ru.
акция в приложении кварплата платеж МУП "КБУ"
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