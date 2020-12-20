Новогодний подарок - деньги 100 рублей дарит МУП КБУ жителям Бердска. Узнай условия

МУП "КБУ" совместно с Системой "Город" запускают акцию: При первой оплате услуг МУП "КБУ" в мобильном приложении "Квартплата+" (6+) вы получаете дополнительные 100 руб. на оплату услуг в следующем месяце.

Акция

МУП "КБУ" совместно с Системой "Город" запускают акцию: При первой оплате услуг МУП "КБУ" в мобильном приложении "Квартплата+" (6+) вы получаете дополнительные 100 руб. на оплату услуг в следующем месяце.

Акция действует в период с 01.12.2020 г. по 28.02.2021 г.

Оплата услуг в мобильном приложении возможна с помощью банковских карт Visa, Mastercard, Maestro и "Мир" любого банка РФ.

Устанавливайте приложение "Квартплата+"(6+) по ссылкам - Google Play, App Store , оплачивайте коммунальные услуги МУП "КБУ" и передавайте показания счетчиков в одном месте - быстро и удобно!

*Минимальная сумма оплаты - 500 р.