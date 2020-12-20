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По доброте на 7 месте из 10 вышла Новосибирская область

20:15 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Жители Приморского и Хабаровского края чаще других ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии. В число невеселых вошли и жители Москвы и Санкт-Петербурга.

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Алтайский край возглавил рейтинг регионов с самыми доброжелательными жителями.

Алтайский край возглавил рейтинг регионов с самыми доброжелательными жителями. Исследование провели на основе комментариев пользователей, а также оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в Одноклассниках, сообщили в пресс-службе соцсети.

В основу изучения комментариев вошли алгоритмы, которые могут определять эмоциональную окраску высказываний пользователей.

Наиболее позитивными оказались Алтайский и Забайкальский край, а также Кемеровская область.

Топ-10 регионов с самими добрыми пользователями*

  • Алтайский край,
  • Забайкальский край,
  • Кемеровская область,
  • Республика Татарстан,
  • Самарская область,
  • Нижегородская область,
  • Новосибирская область,
  • Саратовская область,
  • Красноярский край,
  • Свердловская область.

 в Одноклассниках

Жители Приморского и Хабаровского края чаще других ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии. В число невеселых вошли и жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В целом по России в конце 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах.

В начале года позитивных реакций было меньше всего — это объясняется распространением новостей о пандемии коронавируса.

В 2020 году пользователи Одноклассников упомянули коронавирус более 22 млн раз, а наибольший резонанс по количеству реакций и комментариев вызвали «введение масочного режима» и «официальное объявление нерабочих дней в России».

Всего соцсеть насчитывает 43 млн активных пользователей в России.

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