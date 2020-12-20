У Молодёжного чемпионата мира по хоккею - 2023 появилась эмблема. Оцените

В Музее хоккейной славы (Москва) презентовали официальную эмблему первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, которое пройдет в Новосибирске и Омске в 2023 году.

В торжественной церемонии приняли участие Министр спорта РФ Олег Матыцин, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Губернатор Омской области Александр Бурков, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и первый заместитель Председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков.

«Презентация официальной эмблемы первенства мира – одно из самых ярких событий в его подготовке. Теперь у нас появился символ, вымпел, который мы будем бережно нести, под которым будем делать все необходимое, чтобы этот Чемпионат прошёл на самом высоком уровне.

Для таких хоккейных регионов, как Новосибирская и Омская области, проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею – это мечта, которая уже начинает приобретать реальные очертания. И мы получаем удовлетворение не только от будущего воплощения этой мечты, но и от совместной слаженной работы нашего региона, Омской области, Министерства спорта, Федерации хоккея», — подчеркнул Андрей Травников.

Глава Новосибирской области также заверил участников мероприятия, что объекты, создаваемые к МЧМ-2023, будут востребованы новосибирцами, а трибуны нового ЛДС не останутся пустыми.

«Чемпионат, который, я уверен, состоится на самом высоком уровне в Новосибирске, в Омске, значим для нашей страны. От Министерства спорта я бы хотел поблагодарить Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, Губернатора Омской области Александра Буркова за тесное взаимодействие по развитию инфраструктуры, по созданию комфортных условий в регионе не только для хоккея, но и в целом для спорта, как важного социального фактора стабильного развития общества», — подчеркнул Министр Олег Матыцин.

Напомним, что наш регион продолжает подготовку к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Ввести в эксплуатацию ее планируют раньше намеченного срока — уже летом 2022 года. К старту чемпионата будут приурочены завершение строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске, первой очереди терминала аэропорта «Толмачёво».

Ледовая арена и прилегающая инфраструктура создают основу для дальнейшего развития левобережной части Новосибирска. План развития предусматривает спортивно-оздоровительный профиль использования. Новая ледовая арена предназначена для проведения Международных и национальных соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию, другим видам спорта. Трансформация игрового поля позволяет проводить и культурно-массовые, концертно-развлекательные и общественные мероприятия.

Параллельно на действующей эстакаде метрополитена возводится станция метрополитена «Спортивная». Идут строительство и реконструкция ряда объектов транспортной инфраструктуры — в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все работы по развитию дорожной сети будут выполнены в срок, как и работы по благоустройству прилегающей к новой ледовой арене территории.

Для справки.

Строительство ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв.м. предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

В проекте особое внимание уделено вопросам безопасности и антитеррористической защиты. Обеспечен периметр безопасности, досмотровое оборудование для зрителей и транспорта.

С учётом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован в 2022 году. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 миллиардов рублей – строительство ЛДС.

Напомним, что устройство свайного фундамента ледовой арены, состоящего из полутора тысяч свай, началось в сентябре 2019. В настоящее время строители уже осуществляют монолитные работы на уровне пятого этажа, на площадку поступают металлические конструкции кровли и фасада.

Источник: Правительство НСО