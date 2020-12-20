Резкое похолодание до −30 градусов 21 декабря заморозит Бердск и Новосибирск

Сегодня, 20 декабря, первой половине дня будет ещё достаточно тепло — около −11 градусов. Затем начнёт холодать: в середине дня до −16...−18 градусов, а к вечеру — до −24.

Вспоминаем, что такое "сибирские морозы"

Усиления морозов в Новосибирске не избежать до Нового года. Первое экстремальное снижение температуры до −30 градусов синоптики ожидают уже в воскресенье. Ещё есть время запастись тёплыми шапками и варежками.

Циклон, который накануне засыпал снегом Кавказ, перемещается в Сибирь. Это приведёт к тому, что совсем скоро в тыловой части циклона начнёт поступать экстремально холодный воздух. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Впрочем, наступление холодов произойдёт не сразу. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в воскресенье, 20 декабря, погода поменяется. В первой половине дня будет ещё достаточно тепло — около −11 градусов. Затем начнёт холодать: в середине дня до −16...−18 градусов, а к вечеру — до −24. В ночь на понедельник, 21 декабря, местами температура будет опускаться ниже −30-градусной отметки.

По предварительным прогнозам, следующая волна холода окажется ещё сильнее. Она ожидается в третьей декаде декабря. В дневные часы температура будет понижаться до −31...−37 градусов. Однако данные о погоде ещё могут измениться ближе к указанным датам, уточнили синоптики.