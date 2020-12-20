20.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Подробный женский гороскоп на 20 декабря 2020 года

09:50 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
0

День 20 декабря 2020 года окрашен романтикой и мечтательностью, так как Луна находится в знаке Рыб. Возрастут творческие способности и усилится интуиция, а вот с реальной оценкой конкретных ситуаций дело обстоит хуже.

% name% title
Свежий прогноза дял женской аудитории

День 20 декабря 2020 года окрашен романтикой и мечтательностью, так как Луна находится в знаке Рыб. Возрастут творческие способности и усилится интуиция, а вот с реальной оценкой конкретных ситуаций дело обстоит хуже. Поэтому важные дела следует перенести на более благоприятный период.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Огня

Женщинам-Овнам

Быстрая реакция во многом выручит женщин-Овнов. И хоть полноценно отдохнуть им вряд ли удастся, зато появится возможность улучшить финансовое положение. Возможно этому будут способствовать поступившие деловые предложения или вовремя полученная ценная информация.

Женщинам-Львам

Все дела 20 декабря будут инициированы исключительно представительницами этого знака. Могут заявить о себе проблемы прошлых дней. Импульсивность дам-Львиц может навредить им в личных отношениях. Желательно все вопросы решать спокойно и здраво.

Стрельцам-женщинам

Все планы, которые были составлены заранее не рекомендуется сразу же реализовывать. Многие из них потребуют более глубокого и внимательного анализа и доработки. В целом день пройдёт спокойно для прекрасных дам этого знака, если не заводить разговоров с ближайшим окружением на провокационные темы.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Земли

Женщинам-Тельцам

Дамам этого знака при решении всех вопросов дня надо проявлять максимальную внимательность. Многие ситуации чреваты ложными и двусмысленными исходами. Включив свой рациональный ум и прислушиваясь к интуиции, возможных проблем удастся избежать. Это касается как деловой активности, так и сферы любовных отношений.

Женщинам-Девам

В зимний день 20 декабря леди-Девы могут рассчитывать на осуществление давних планов и некоторых мечтаний. Этому будет способствовать и стабильное материальное положение. Противоположный пол одарит Дев своим вниманием и заботой. Не стоит и дамам этого знака скупиться на чувство признательности и любви к своим близким.

Женщинам-Козерогам

К достижению цели астрологами рекомендуется идти проверенными методами. Не следует участвовать в сомнительных и рискованных мероприятиях. В отношениях с близкими нужно быть тактичными и гибкими, не проявлять резкости в высказываниях. Для дам-Козерогов этот день может быть напряжённым в эмоциональном плане.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Воздуха

Женщинам-Близнецам

Преодолевать трудности лучше не одиночку. Многие из окружения Близнецов-леди готовы горы свернуть для представительниц этого знака в данный день. Не грех воспользоваться их предложениями. Только не стоит во всём упрямо гнуть свою линию, нелишне будет прислушаться к мнениям других людей.

Весам-женщинам

Астрологи акцентируют внимание на том, что в данный период мужчины особенно чутки к просьбам своих дам-Весов. Можно этим умело воспользоваться, но всё должно быть в разумных пределах. Ведь излишняя настойчивость и неумеренные «аппетиты» могут вызвать негативную реакцию с их стороны.

Водолеям-женщинам

Напряженный день выдастся у представительниц этого знака. Стремясь всё охватить своим вниманием, успеть справиться со всеми многочисленными делами, дамы-Водолеи рискуют к концу воскресенья разбалансировать свою нервную систему. В результате этого могут возникнуть неприятные и конфликтные ситуации с близкими людьми.

Гороскоп на 20 декабря для знаков стихии Воды

Женщинам-Ракам

В общении и знакомствах недостатка не будет. Дел тоже будет много – день обещает стать насыщенным. Без помощи друзей и родственников не обойтись. Чтоб всё сложилось удачно, придётся свои отрицательные эмоции спрятать поглубже или всё воспринимать с известной долей юмора.

Женщинам-Скорпионам

Энергичные дамы этого знака проявят чудеса изобретательности, и умело манипулируя окружающими смогут многого добиться в этот зимний день. Не рекомендуется только увлекаться шоппингом – это сильно «облегчит» кошелёк и подорвёт семейный бюджет.

Женщинам-Рыбам

Мечтательность и отрыв от реалий жизни мешает женщинам-Рыбам правильно оценить текущие ситуации данного дня. В отношениях с супругом может проявиться холодок. Зато астрологи не исключают возможности встретиться со своим «бывшим». И хотя не обязательно эта встреча закончится возобновлением отношений, но впечатление она оставит приятное.

Источник: www.rsute.ru

астрология гороскоп женский гороскоп
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Астрологи вас не подводят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новые правила оплаты наличными введут c 10 января 2021 года в России
10:30 20-12-2020
Новые правила оплаты наличными введут c 10 января 2021 года в России
Древнейшее празднество Йоль отмечается 20 декабря 2020 года: Как отмечать и что нужно делать?
10:20 20-12-2020
Древнейшее празднество Йоль отмечается 20 декабря 2020 года: Как отмечать и что нужно делать?
БердскКоронавирус в Бердске: тестов -0, новых больных +11, под наблюдением 653 - итоги за сутки на 20 декабря
10:17 20-12-2020
Коронавирус в Бердске: тестов -0, новых больных +11, под наблюдением 653 - итоги за сутки на 20 декабря
20 декабря - День ФСБ-2020: история праздника и чудесные слова работникам органов безопасности
10:13 20-12-2020
20 декабря - День ФСБ-2020: история праздника и чудесные слова работникам органов безопасности
БердскНовая выплата в 5 000 рублей: Нужно ли гражданство России детям до 8 лет ради нового пособия от Путина к 31 декабря 2020
10:00 20-12-2020
Новая выплата в 5 000 рублей: Нужно ли гражданство России детям до 8 лет ради нового пособия от Путина к 31 декабря 2020
Сегодня, 20 декабря - День памяти преподобного Нила Столобенского: Чудесная история жизни и исцелений
09:50 20-12-2020
Сегодня, 20 декабря - День памяти преподобного Нила Столобенского: Чудесная история жизни и исцелений
Подробный женский гороскоп на 20 декабря 2020 года
09:50 20-12-2020
Подробный женский гороскоп на 20 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
09:43 20-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 20 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
БердскРезкое похолодание до −30 градусов 21 декабря заморозит Бердск и Новосибирск
09:32 20-12-2020
Резкое похолодание до −30 градусов 21 декабря заморозит Бердск и Новосибирск
У новорожденных обнаружили антитела к коронавирусу
09:30 20-12-2020
У новорожденных обнаружили антитела к коронавирусу