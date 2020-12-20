Собаки искусали мужчину и женщину. 46-леняя пострадавшая погибла

17 декабря 2020 года в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной города Ухты было обнаружено тело 46-летней женщины со следами нападения животных.

Остерегайтесь бездомных животных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по факту смерти жительницы Ухты в результате нападения животных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, 17 декабря 2020 года в вечернее время на территории размещения складских помещений по улице Железнодорожной города Ухты было обнаружено тело 46-летней женщины со следами нападения животных. С подобными телесными повреждениями с места происшествия в больницу был госпитализирован 53-летний мужчина. По предварительным данным судебно-медицинского исследования причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря, явившаяся осложнением сочетанной травмы тела с обширными повреждениями. Установлено, что ответственными должностными лицами ненадлежащим образом выполнялись функции по организации отлова животных без владельцев, а также оказанию таковых услуг.

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин, обстоятельств произошедшего, а также определение конкретных виновных лиц.