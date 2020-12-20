20 декабря 2020 - опасный день уникального соединения Солнца и Меркурия. О чем необходимо помнить и знать сегодня

Это один из самых опасных дней декабря. Большой удачей можно считать, что он выпадает на воскресенье — время, когда можно со всей смелостью сказать всем делам и проблемам «стоп».

Впереди тяжелый день

20 декабря произойдет соединение Солнца и Меркурия. Данный аспект считается довольно опасным. Астрологи рассказали, чем будет неблагоприятен этот день и как обойти неприятности стороной.

Это один из самых опасных дней декабря. Большой удачей можно считать, что он выпадает на воскресенье — время, когда можно со всей смелостью сказать всем делам и проблемам «стоп».

Главные проблемы и риски 20 декабря

Повышенный эмоциональный фон. Меркурий и Солнце представляют стихию Огня, поэтому в соединении эти два объекта дают нечто очень опасное. Эмоции могут зашкаливать, а раздражительность станет нормальным явлением. Не стоит срываться на близких, критиковать их и делать замечания.

Ложь и лицемерие. Солнце в соединении с Меркурием приведет к искажению информационных потоков. В этот день будет распространено вранье, притворство. Многие люди будут что-то недоговаривать. Доверять стоит лишь самим себе. Опасайтесь сплетен и слухов. Не доверяйте неподтвержденным фактам: вами могут манипулировать.

Чрезмерное самолюбие. Соединение Солнца и Меркурия породит в людях чрезмерно высокую самооценку. Это также приведет к повышению эгоизма, высокомерия, тщеславия и гордости.

Финансовые неурядицы. В этот день стоит остерегаться лишних трат. Стоит как можно меньше сорить деньгами. Если вдруг придется потратиться на что-то внепланово, лучше пользоваться талисманами на удачную покупку.

Возвращение старых страхов и комплексов. Данный аспект Солнца и Меркурия заставит всплыть старые проблемы, страхи, глубинные переживания, неприятные воспоминания. Нужно устремить свой взор в будущее, чтобы не погрязнуть в этих зыбучих песках.

Ухудшение памяти. В соединении с Солнцем Меркурий ухудшает память людей и снижает их стремление к развитию. 20 декабря лучше не браться за изучение чего-то нового.

Проблемы в поездках. В этот день категорически не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Это чревато большими неурядицами в пути. Может сломаться машина или произойти что-то нехорошее и непредвиденное.

Как бороться с проблемами

20 декабря — воскресенье, и для большинства людей этот день будет выходным. Если вам не нужно будет никуда идти, просто расслабьтесь в домашней обстановке, посмотрите кино, послушайте музыку, подумайте о чем-нибудь хорошем.

Если вам все-таки придется выбраться из дома на работу или по делам, лучше не надевать ярко-красную одежду, не привлекать к себе внимание и быть тише воды, ниже травы.

По возможности лучше не пользоваться транспортом и больше времени ходить пешком. Если придется сесть за руль, то астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют не превышать скорость и следовать правилам дорожного движения.