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Олег Тиньков победил лейкемию. Ремиссия

18:45 20.12.2020 Фото: upload.wikimedia.org
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Лейкемия-это наверное самая ужасная болезнь, это не передать словами, я просто устал страдать, плакать и бояться, и в моменте полностью выхолощен, поделился с подписчиками бизнесмен.

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Олег Тиньков поделился в инстаграме историей своего выздоровления
Сюжет: Онкология
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Бизнесмен Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга.

-И вот - чудо, пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела. Это называется MRD, minimum residual disease. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит донор работает и убивает все патогены, - написал Тиньков 19 декабря в своем Instagram.

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Публикация от Oleg Tinkov (@olegtinkov)

пересадка костного мозга предприниматель ремиссия Олег Тиньков
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