Олег Тиньков победил лейкемию. Ремиссия

Олег Тиньков поделился в инстаграме историей своего выздоровления

Бизнесмен Олег Тиньков сообщил о полной ремиссии по итогам обследования костного мозга.

-И вот - чудо, пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела. Это называется MRD, minimum residual disease. И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне. На кровяном ремиссия у меня уже как год, но это самый важный тест, значит донор работает и убивает все патогены, - написал Тиньков 19 декабря в своем Instagram.