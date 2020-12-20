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Розыск разбойника: под угрозой "пистолета" похитил деньги из киоска новосибирец

12:36 20.12.2020 Фото: кадр из видео
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Неизвестный открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, расположенного по улице Дуси Ковальчук.

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Кадр из видео ограбления

Сотрудниками Отдела полиции № 3 «Заельцовский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый, который 26 октября около 05.00 утра с применением предмета, похожего на пистолет, открыто похитил денежные средства в размере 1450 рублей из торгового павильона, расположенного по улице Дуси Ковальчук.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (383) 232-10-74, 232-83-35, 232-10-02 и 8-913-989-00-77.

Конфиденциальность гарантируется.

Источник: ГУ МВД НСО

ограбление пистолет розыск
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