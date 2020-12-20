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Заберут бумажки у учителей в школах: разрешат учить детей, а не писать отчеты. Верите?

16:15 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором сократило бумажную нагрузку на учителей.

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Кажется учителей наконец услышали

Министерство просвещения Российской Федерации направляет во все регионы перечень отчётной документации, ограничивающий избыточную бюрократическую нагрузку на педагогов. Документ подготовлен совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и является частью плановой масштабной работы Министерства по повышению престижа педагогической профессии, её совершенствованию.

Перечень ограничивает количество обязательной документации для школы четырьмя ключевыми документами – основной образовательной программой для каждого из уровней общего образования, журналом учёта успеваемости, журналом группы продлённого дня и материалами личного дела обучающихся.

В документе особо подчёркивается, что ведение отчётности, не указанной в перечне, не входит в непосредственные обязанности учителя или классного руководителя. Такие работы выполняются только с письменного согласия работника с указанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты.

Благодаря сокращению административной бумажной нагрузки у учителей появится больше времени для саморазвития, творчества, профессионального роста.

«Это очень важный документ, который поможет решить одну из главных проблем современной российской школы. Он позволит освободить время для творческой работы учителя с детьми, развития его педагогического мастерства, совершенствования методов обучения и воспитания. Благодаря таким шагам мы сможем создать условия для формирования новой, комфортной, современной образовательной среды», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сокращение объёма бумажной работы – давно назревшая мера. Устранив непрофильную для учителей бумажную нагрузку, мы ограничим «самодеятельность» муниципальных и региональных органов управления образованием, директоров школ. У учителя будет больше времени для непосредственной работы с учениками», – заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Отчётная нагрузка – одна из самых популярных тем обращений, поступающих на горячую линию Министерства просвещения для учителей.

Источник: Минпросвещения

бумажная нагрузка объём работы учителя Анзор Музаев Рособрнадзор
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