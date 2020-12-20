США ударили по России новыми санкциями. Кто попал под них на этот раз?

Министерство торговли США внесло российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова в черный список, говорится в опубликованном правительством документе.
Расширенный список включает 78 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.
Ограничения касаются лиц и компаний, которые "небезосновательно считаются вовлеченными в <...> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике", а также рискуют быть причастными к ней.
США продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Так, на прошлой неделе Вашингтон внес в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. Всего рестрикции затронули 13 человек и шесть организаций, имущество и финансы которых заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.
При этом в самих Штатах признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
Источник: РИА Новости