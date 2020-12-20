США ударили по России новыми санкциями. Кто попал под них на этот раз?

Расширенный список включает 78 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.

Ограничения касаются лиц и компаний, которые "небезосновательно считаются вовлеченными в <...> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике", а также рискуют быть причастными к ней.

США продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Так, на прошлой неделе Вашингтон внес в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. Всего рестрикции затронули 13 человек и шесть организаций, имущество и финансы которых заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.