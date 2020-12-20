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Новую разновидность коронавируса обнаружили в мире

14:45 20.12.2020 Фото: www.pixbay.com
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Найдена мутация в ЮАР. С начала пандемии в Южной Африке коронавирусом заразились более 890 тыс. человек, более 24 тыс. заболевших умерли.

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По предварительным данным, эта разновидность коронавируса более заразная и сильнее поражает молодых и здоровых людей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ученые в ЮАР обнаружили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, сообщил южноафриканский министр здравоохранения Звели Мхизе.

"Мы организовали брифинг сегодня, чтобы объявить, что наши генетики, здесь, в Южной Африке, обнаружили разновидность вируса SARS-CoV-2, пока названную 501.V2", - написал министр здравоохранения в твиттере.

Он пояснил, что команда генетиков изучает образцы нового коронавируса с марта, и новый вариант вируса в последнее время стал преобладающим в стране, причем и у этого нового варианта есть три мутации. Медицинские власти ЮАР считают, что вторая волна эпидемии COVID-19 в стране связана именно с новой разновидностью вируса.

В этом контексте Мхизе со ссылкой на наблюдения медиков отметил, что в больницах страны изменилось соотношение пациентов: все больше молодых пациентов без сопутствующих заболеваний оказываются в критическом состоянии из-за COVID-19.

По его словам, есть "ранние признаки" того, что вторая волна в стране распространяется быстрее, чем первая. Министр добавил, что в образцах, взятых у инфицированных новым вариантом вируса людей, вирусная нагрузка выше, чем у пациентов с другими штаммами коронавируса. Это может быть причиной более быстрого распространения инфекции. Стало ли больше умерших от коронавируса, пока неясно.

"Важно еще раз подчеркнуть, что, хотя эта мутация вызывает обеспокоенность, причины для паники нет", - добавил министр и посоветовал носить маски.

С начала пандемии в Южной Африке коронавирусом заразились более 890 тыс. человек, более 24 тыс. заболевших умерли.

На этой неделе в Великобритании также сообщили об обнаружении новой разновидности коронавируса SARS-CoV-2. Предположительно, этим объясняется более быстрое распространение инфекции на юго-востоке Англии. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что хотя обнаруженная разновидность коронавируса распространяется быстрей, она не представляется более опасной.

Источник: Интерфакс

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