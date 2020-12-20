Запас воздуха для восполнения утечки заканчивается на МКС. К чему это ведет?

Специалисты подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж Международной космической станции помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле "Звезда", так как запасы газов для восполнения потери воздуха на МКС заканчиваются, следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА.

В октябре в промежуточной камере (ПрК) "Звезды" обнаружили и временно заделали трещину, ставшую причиной утечки воздуха. Тогда же исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что утечка воздуха может происходить в другом месте, а версия с трещиной требует подтверждения.

"Мы <...> практически не понимаем, в какой части ПрК у нас еще дополнительная течь. <...> Мы сейчас теряем резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", — сказал специалист центра космонавту Сергею Рыжикову.

"Мы хотели бы, чтобы у нас до праздника (Нового года. — Прим. ред.) случилось такое событие, когда мы могли бы праздник отметить вдвойне. Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем", — добавил специалист.

Одно из предложений российских специалистов — держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой. По их словам, чем дольше ПрК будет закрыта, тем больше будет экономия воздуха, "даже если потом эту ПрК надо будет наддувать".