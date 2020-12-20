"В 1993-м денежное довольствие не платили, и пенсии не платили": зачем меняли летом Конституцию, ответил Путин

Вопрос Владимиру Путину на пресс-конференции

17 декабря на большой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о необходимости вносить изменение Конституции именно в этом году.

Айсель Герейханова, «Российская газета».

Владимир Владимирович, изменение Конституции именно в этом году, именно сейчас почему?

В.Путин: Вы знаете, всё хорошо в срок, в своё время. И борьба с подъёмом цен в своё время должна была быть сделана, и изменения в Основном законе тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно.

Во-первых, хочу сказать, что фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений, и это очень важно. Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и, прямо скажем, боевых действий в столице Российской Федерации, в Москве. Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, танки стреляли по парламенту. И в этих условиях была принята Конституция. Память такая, что стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было, и было не где-то там, а здесь, у нас. В этих условиях была принята Конституция, она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определённую политическую базу для развития.

Сейчас у нас другая ситуация. И в соответствии с этой ситуацией мы должны были поменять и Основной закон. Не поменять, а внести какие-то коррективы, поправки. Некоторые вещи мы даже не могли раньше делать. Например, эти социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий. О чём мы говорим? В 93-м году как можно было в Конституции записать обязательство государства индексировать пенсии? Да там не платили по полгода. И денежное довольствие не платили, и пенсии не платили. Это же всё было, это никуда не делось, это всё было фактом.

А сейчас другая ситуация. Сейчас нужно не позволить сегодняшним руководителям и будущим не делать этого, потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать, а значит, это может и должно быть зафиксировано в Основном законе страны, так же как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью. Здесь коллега с самого начала говорил о том, как тяжело живётся многим российским семьям. Да, это так и есть. Но минимальный размер оплаты труда не может быть ниже ПМ, ниже прожиточного минимума. Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции.

Там есть другие проблемы, возникают, я читал один из вопросов: и уборщице, и преподавателю, получающим ПМ, им МРОТ подтянули, а другим категориям работников зарплату не подняли. Но государству придётся это сделать теперь, в том числе на основе Конституции, опираясь на Конституцию, потому что МРОТ не может быть ниже ПМ. Понимаете, это всё связано. Да, надо будет напрягать усилия в соответствии с требованием Конституции. В этом смысл изменений в законе.

Или, например, мы говорили о приоритете, здесь, в поправках зафиксировали приоритет российского конституционного права над международными всякими там нормами. Или говорим о неприкосновенности нашей территории. При состоянии армии в 1993 году можно было? Ну можно. Говорить можно всё что угодно. Мы могли обеспечить? Нет. На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно? А обычные вооружённые силы у нас практически развалились. Я же уже говорил об этом. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч дееспособных штыков не могли собрать со всей страны, а армия была численностью больше миллиона.

Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты, так я их называю, уже говорят: да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективны. Одна из наиболее эффективных армий мира – у России на сегодняшний день. Всё это мы теперь можем зафиксировать в Основном законе. Эта ситуация созрела, мы это сделали и сделали своевременно.

Кстати говоря, поправок было сколько там? Тысячи, если не сотни тысяч, поправок пришли. Я хочу поблагодарить граждан за это активное участие и то, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу. Столько людей пришло на избирательные участки – это, по сути, по факту, референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной закон Российской Федерации. Это важно, это нужно, и хочу ещё раз выразить слова благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в Основной закон.