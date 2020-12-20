Путина спросили "хочет ли он стать "хромой уткой": Я для себя ещё не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году

Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это решение от народа есть. Делать это, не делать – посмотрю, заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос "Коммерсанта".

Вопрос был задан во время пресс-конференции

17 декабря на большой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о новом сроке в качестве главы России.

А.Колесников: Добрый день. Газета «Коммерсантъ».

Владимир Владимирович, с лёгкой руки Валентины Терешковой в Конституции появилась статья, которая приводит к обнулению президентских сроков, Ваших президентских сроков. То есть Вы можете приступить, собственно говоря, в 2024 году снова. Что это означает? Вы правда готовы приступить, или Вы не хотели бы стать, например, «хромой уткой», по крайней мере раньше времени? Про что, собственно говоря, Вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей, в том числе и в моих, это было довольно жестоко по отношению к Конституции.

Владимир Владимирович, я хочу спросить: оно того стоило?

И, если позволите, второй вопрос. Нас начинающий журналист учил задавать два вопроса (не такой уж он начинающий), два вопроса подряд.

Несколько дней назад Вы высказались по делу Ивана Сафронова. Главное из того, что я уловил: если он брал информацию из открытых источников, то ему никак нельзя предъявить статью «госизмена». В этом, как я понял, состоит Ваше убеждение. Скажите, удалось ли Вам за эти несколько дней выяснить подробности этого дела, как Вы собирались? Из каких, например, источников, следствие считает, он брал информацию? И не слишком ли легко и часто стали применять эту тяжелейшую статью?

Я вот что ещё хочу сказать. Если даже предположить (вчера появилась информация сразу в нескольких СМИ, что он брал информацию, может быть, и из неоткрытых источников), если даже это предположить, – ну, ладно, в конце концов, но он мог оступиться. Это был бы, если бы это было, идеальный случай, когда не ведал, что творил. Уверен, что его в такой ситуации можно было бы простить. Я знаю Ивана не хуже, чем знал его отца, кристально честного человека. И в этой ситуации я готов поручиться, например, за Ивана Сафронова прямо сейчас. И не повторится, Владимир Владимирович, если что. А если повторится, пойдём вместе: но не с Вами, а с ним.

В.Путин: По поводу того, что стоило делать или не стоило делать в рамках поправок в Конституцию. Знаете, у меня есть одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдёт что-то, то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдёт, то не стоило, а если пойдёт, то стоит делать. Я для себя ещё не принял решение, пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Но формально это решение от народа есть. Делать это, не делать – посмотрю. Это первое.

Теперь что касается Сафронова. Из открытых источников он брал информацию или из неоткрытых, следствие должно разобраться с этим. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность, Андрей, в этом же весь цимес, весь смысл того, что происходит. Он же не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму. Это же никак не связано с его профессиональной журналистской деятельностью, связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в Правительстве работал, и в «Роскосмосе» работал, не связано с журналистской деятельностью вообще.

Вы сказали, что он мог оступиться. Ну да, бывает. За это можно было бы простить. Бывает и так. Надо смотреть степень общественной опасности содеянного, какой он реально вред нанёс. Вообще ему вменяется шпионаж на самом деле, измена. Но самый большой грех, который у нас есть, – это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе – это предательство. Я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я Вам сочувствую. Так же, честно говоря, как ни странно, могу и ему посочувствовать, если он действительно оступился. Но если в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сознательно сдавал её представителям спецслужбы за вознаграждение, всё-таки это говорит о его внутреннем содержании. Повторяю ещё раз: суд в конечном итоге должен будет определить степень общественной опасности и принять решение. Можно ли его потом простить и помиловать – это вопрос следующего этапа. Пока об этом говорить преждевременно.