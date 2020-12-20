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Коронавирус 20 декабря: +169 новых больных, 7 смертей, на ИВЛ - 39 в Новосибирской области

13:10 20.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Под медицинским наблюдением остаются 6 198 жителей региона, 77 836 человек сняты с меднаблюдения.

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В отделениях интенсивной терапии находятся 175 человек. На ИВЛ – 39 пациентов

169 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба на утро 20 декабря в регионе зарегистрировано 26 140 случаев COVID-19 (+169 за сутки), в том числе у 1 546 детей. 21 907 человек выписаны с выздоровлением (+109 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 64 года, 71 год, 80 лет и женщины в возрасте 60 лет, 68 лет, 70 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умер 881 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 175 человек. На ИВЛ – 39 пациентов.

Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 279.

В больницы районов области госпитализированы 1 292 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 029 064 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 6 198 жителей региона, 77 836 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 831 обращение, госпитализированы 28 человек.

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