Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею добилась победы над национальной командой Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.
Встреча, прошедшая в эту субботу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:1.
В составе российской команды голы в основное время провели Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дважды). В составе чехов гол на счету у Лукаша Седлака.
Всех с победой! Россия-Чехия 4:1#RUSCZE #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/YPGNE4spqB
— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2020
Ранее в этот субботу Швеция победила Финляндию - 4:1.
Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.
Источник: Интерфакс