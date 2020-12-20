Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Встреча, прошедшая в эту субботу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:1.

Красная Машина

Сборная России по хоккею добилась победы над национальной командой Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.

Встреча, прошедшая в эту субботу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:1.

В составе российской команды голы в основное время провели Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дважды). В составе чехов гол на счету у Лукаша Седлака.

Ранее в этот субботу Швеция победила Финляндию - 4:1.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.

Источник: Интерфакс