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Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

13:35 20.12.2020 Фото: fhr.ru
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Встреча, прошедшая в эту субботу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:1.

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Красная Машина

Сборная России по хоккею добилась победы над национальной командой Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.

Встреча, прошедшая в эту субботу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:1.

В составе российской команды голы в основное время провели Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дважды). В составе чехов гол на счету у Лукаша Седлака.

Ранее в этот субботу Швеция победила Финляндию - 4:1.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.

Источник: Интерфакс

европа красная машина кубок первого канала россия хоккей чехия
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